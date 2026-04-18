Dos hombres se matan a disparos "por el amor de una mujer" en Cofradía, Cortés

Al calor de los tragos y supuestamente "por el amor de una mujer" dos hombres terminaron muertos en un enfrentamiento a disparos registrado la madrugada de este sábado 18 de abril en la colonia El Paraíso #2, en el sector de Cofradía, Cortés. A continuación los detalles del insólito caso.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el altercado estalló en horas de la madrugada cuando los vecinos fueron despertados por el estruendo de múltiples disparos.
Al cesar el fuego, se dieron cuenta de la tragedia: dos cadáveres, uno en dentro de la vivienda donde comenzaron los disturbios y otro en el patio de otra casa.
La Policía Nacional vinculó directamente la tragedia al consumo de bebidas alcohólicas y a motivos pasionales. "Según fuente humana, es producto de una riña en estado de ebriedad. Lastimosamente los dos fallecieron", confirmó el comisario Zúniga.
Uno de los protagonistas de esta fatal historia había regresado recientemente de Estados Unidos.
Trascendió que el individuo llegó a la colonia con la intención de visitar a su novia, encuentro que habría detonado la polémica y el posterior intercambio de balas con el otro hombre involucrado.
Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar plenamente a una de las víctimas como Orlin Robel Alba Pineda, de una edad comprendida entre los 30 y 35 años.
La segunda víctima ha sido identificada de manera preliminar únicamente bajo el alias de Loncho, quien se estima tenía entre 40 y 45 años de edad.
De momento, agentes de la Policía Nacional mantienen un fuerte despliegue en la colonia El Paraíso 2, realizando pesquisas y recolectando testimonios para esclarecer oficialmente los hechos.
Ambos cuerpos fueron trasladados hacia la morgue de San Pedro Sula para efectos de identificación y la respectiva autopsia.