Tres muertos deja balacera en San Manuel, Cortés

Cortés, Honduras.- Un violento ataque armado registrado en un negocio de comidas de la colonia Santa Marta, en el municipio de San Manuel, Cortés, dejó como saldo tres personas fallecidas y una más herida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Óscar Ortiz Enríquez y Melva Caballero Fernández, quienes perdieron la vida en el lugar. El nombre de la tercera víctima aún no ha sido revelado.

De acuerdo con información preliminar, varios individuos que se transportaban en motocicletas ingresaron al establecimiento sin quitarse los cascos y, una vez dentro, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.