Tres muertos deja balacera en San Manuel, Cortés

Cortés, Honduras.- Un violento ataque armado registrado en un negocio de comidas de la colonia Santa Marta, en el municipio de San Manuel, Cortés, dejó como saldo tres personas fallecidas y una más herida.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Óscar Ortiz Enríquez y Melva Caballero Fernández, quienes perdieron la vida en el lugar. El nombre de la tercera víctima aún no ha sido revelado.
De acuerdo con información preliminar, varios individuos que se transportaban en motocicletas ingresaron al establecimiento sin quitarse los cascos y, una vez dentro, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.
Producto del tiroteo, dos personas habían resultado heridas, entre ellas el propietario del negocio, pero una de ellas falleció horas más tarde del hecho.
Tras el hecho violento, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para realizar las investigaciones correspondientes y recolectar indicios que permitan esclarecer el caso.
Asimismo, las autoridades informaron que se han iniciado operativos en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de la muerte múltiple.
Hasta el momento no se ha establecido el móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan.