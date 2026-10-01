Christa Pike sobrevivió a las inyecciones letales, confirman autoridades de Tennessee

Washington, Estados Unidos.- El Departamento Correccional del estado de Tennessee (EE.UU.) confirmó en la noche de este miércoles que la condenada a muerte Christa Pike sobrevivió a las dos dosis letales administradas en la tarde del miércoles durante su ejecución y que fue trasladada a una instalación médica para recibir tratamiento.

La autoridad de las prisiones del estado mantuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley para la ejecución de Pike y afirmó que no se permiten "procedimientos adicionales" más allá de los que se realizaron durante la ejecución, que contempla dos tandas de la inyección letal de pentobarbital.

"Christa Pike ha sido transportada a un centro médico fuera de las instalaciones", agregó el comunicado.