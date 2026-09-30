Supremo de Estados Unidos autoriza la ejecución de Christa Pike en Tennessee

Washington, Estados Unidos.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este miércoles la ejecución de Christa Pike en Tennessee, tras levantar la suspensión dictada horas antes por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que había frenado temporalmente el procedimiento. La decisión del Supremo permite al estado proceder con la ejecución por inyección letal de Pike, de 50 años, condenada a muerte por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cuando ambas se encontraban en un centro de formación profesional de Knoxville. Con la nueva resolución, Pike se convertiría en la primera mujer en recibir la pena máxima en Tennessee en más de 200 años y, según medios locales, su ejecución podría llevarse a cabo esta misma noche.

Previamente, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito había ordenado una suspensión temporal de la ejecución, programada para hoy, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazara el martes la petición de Pike para detenerla, al considerar necesario revisar los argumentos de su defensa. Pike lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de su compañera del programa de capacitación laboral, cuando tenía 18 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La defensa de Pike centró sus últimos recursos en su historial de abusos físicos y sexuales durante la infancia y en sus trastornos psicológicos, entre ellos estrés postraumático.