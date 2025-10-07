¿Quién es Christa Pike y por qué se le condenó a pena de muerte en Tennessee?

Christa Pike regresó a su habitación que compartía con Kim Iloilo. Al llegar, le presumió su crimen y hasta le mostró el pedazo de cráneo de Colleen. Pike fue detenida el 14 de enero de 1995 y el 30 de marzo de 1996 fue declarada culpable por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. En esa fecha se le condenó a pena de muerte por electrocución y se le dictó una pena carcelaria de 25 años. Pike ya tenía 18 años de edad.