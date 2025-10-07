¿Quién es Christa Pike y por qué se le condenó a pena de muerte en Tennessee?

Después de dos siglos, Estados Unidos ejecutará a una mujer. Se trata de Christa Pike, quien en los años 90 cometió un atroz crimen contra su compañera de secundaria. Más detalles a continuación.
La Corte Suprema de Tennessee agendó para el 30 de septiembre de 2026 la ejecución de Christa Gail Pike, de 49 años de edad. Pike se convertirá en la tercera mujer ejecutada en el estado de Tennesse. Los primeros dos casos fueron en 1807 y 1809, siendo mujeres esclavas.
Christa Pike nació el 10 de marzo de 1976 en Virginia Occidental. Creció en un hogar de escasos recursos tanto económicos como afectivos. Su familia la consideraba como una chica problemática. Su padre, Glenn Pike, la describió como alguien "desobediente, deshonesta y manipuladora".
Según los padres de Pike, su mal comportamiento venía desde temprana edad, Christa cultivó marihuana a sus nueve años e incluso abusó sexualmente de su media hermana de apenas dos años de edad.
Dejó sus estudios de secundaria, pero luego siguió el consejo de su madre de inscribirse en un programa de ayuda gubernamental para jóvenes de escasos recursos. En ese sentido, se apuntó para estudiar un curso de programación en Knoxville, Tennessee. El centro educativo se llamaba Knoxville Job Corps.
Christa Pike conoció a Tadaryl Shipp, un joven problemático de 17 años quien compartía muchas similitudes a Christa al haber vivido en un hogar disfuncional. Ambos se convirtieron el novio e incurrieron en prácticas ocultistas.
Christa comenzó a sentir celos de una estudiante llamada Colleen Anne Slemmer, de 19 años de edad y proveniente de Florida. Según Christa, Colleen pretendía "robarle" su novio Tadaryl, por lo que sus celos escalaron a niveles enfermizos. Christa le dijo a su novio “a esa pequeña pu** le tenemos que enseñar una lección”, por lo que planearían un plan macabro.
El 12 de enero de 1995, Christa, Tadaryl y una amiga llamada Shadolla Peterson engañaron a Colleen Slemmer para llevarla hacia un molino abandonado. Los jóvenes se quitaron su máscara de supuesta amistad y comenzaron a increpar a Slemmer.
Christa se sacó un cuchillo que llevaba escondido y apuñaló en su estómago a Colleen. Christa, su novio y su amiga seguían atacando sin misericordia a Colleen por 40 minutos, golpeándola e hiriéndola con armas blancas una y otra vez.
Los tres jóvenes cortaron la garganta de Colleen Slammer e incluso con un cuchillo grabaron en su pecho. Pese a estos ataques, Colleen seguía con vida, lo cual se tradujo en más furia por parte de Christa Pike.
Pike tomó un pedazo de concreto que había en suelo para golpear a Colleen Slemmer en su cráneo, acto con el que finalmente le quitó la vida. Pike se quedó con un pedazo del cráneo como si se tratara de un trofeo.
Christa Pike regresó a su habitación que compartía con Kim Iloilo. Al llegar, le presumió su crimen y hasta le mostró el pedazo de cráneo de Colleen. Pike fue detenida el 14 de enero de 1995 y el 30 de marzo de 1996 fue declarada culpable por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. En esa fecha se le condenó a pena de muerte por electrocución y se le dictó una pena carcelaria de 25 años. Pike ya tenía 18 años de edad.
El neurólogo Jonathan Henry Pincus en su testimonio en el juicio declaró que el cerebro de Christa Pike desde muy joven desarrolló la capacidad para asesinar, pues lóbulos frontales no estaban alineados apropiadamente.
Christa Pike fue enviada a una prisión de máxima seguridad en Nashville. Su comportamiento delictivo continuó, pues en agosto de 2001 intentó matar a otra privada de liberta llamada Patricia Jones, utilizando un cordón de zapatos para estrangularla.
En 2012 intentó fugarse del centro penitenciario, pero su plan orquestado junto a un guardia carcelario y un entrenador personal fue frustrado.
La defensa de Christa Pike apeló contra la pena de muerte en varias ocasiones, utilizando incluso el argumento de que su representada padecía de trastornos mentales. Las apelaciones fueron rechazadas y Pike se convertirá en la decimonovena mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1976.