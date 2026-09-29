Hallan carbonizado el cuerpo de una persona en Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras.- Carbonizado y en estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un hombre, la tarde del lunes, en el municipio de Guaimaca , al norte del departamento de Francisco Morazán.

El hallazgo se dio en el sector conocido como Miraflores, cerca de un afluente que cruza por la periferia del pueblo de Guaimaca, dentro de un terreno baldío, a la orilla de una calle de terracería.

El cadáver fue encontrado a eso de las 12:30 del mediodía del lunes, por varios menores de edad que regresaban de bañar del río, pasaron por el lugar y observaron el cuerpo totalmente quemado dentro del terreno cercado con alambre de púas.