Hallan carbonizado el cuerpo de una persona en Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras.- Carbonizado y en estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un hombre, la tarde del lunes, en el municipio de Guaimaca, al norte del departamento de Francisco Morazán.
El hallazgo se dio en el sector conocido como Miraflores, cerca de un afluente que cruza por la periferia del pueblo de Guaimaca, dentro de un terreno baldío, a la orilla de una calle de terracería.
El cadáver fue encontrado a eso de las 12:30 del mediodía del lunes, por varios menores de edad que regresaban de bañar del río, pasaron por el lugar y observaron el cuerpo totalmente quemado dentro del terreno cercado con alambre de púas.
Los vecinos de la zona reaccionaron alarmados por el descubrimiento realizado, que aunque no fue cerca de las viviendas, sí está cercano al sector de Miraflores, un vecindario de Guaimaca.
Levantamiento
Las personas que descubrieron el cadáver informaron a la Policía Nacional (PN) para que pudieran acudir a la escena del crimen y poder tomar parte de lo ocurrido.
Horas después, personal del Ministerio Público (MP) asignado al municipio de Talanga, llegó al sitio para poder realizar el levantamiento de ley, junto a elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), del área.
Los restos humanos fueron levantados y llevados a la morgue del Ministerio Público, en la capital, dónde por obvias razones, por la carbonización del cuerpo fue imposible reconocer de quién se trataba.
Su proceso de identificación se realizará en Medicina Forense, mediante el método de ADN, en el caso que llegaran potenciales familiares a querer saber de quién se trata.