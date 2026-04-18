FEUH anuncia plantón en el Congreso Nacional en defensa de la educación y la universidad pública

Tegucigalpa, Honduras.-Bajo el lema: “Defendamos la UNAH, luchemos por su presupuesto”, la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UHAH), anunció un plantón en los bajos del Congreso Nacional (CN). De acuerdo a la convocatoria realizada a través de las plataformas de redes sociales, se da a conocer que la manifestación se realizará el lunes 20 de abril a partir de las 2:00 de la tarde.

”Este lunes 20 de abril nos encontramos en los bajos del Congreso Nacional a las 2:00 pm, en un plantón, para exigir al Congreso Nacional se respete el 6% constitucional de la UNAH y decir NO a la reducción de 1,441 millones de lempiras de su presupuesto”, establece el enunciado. ”Estudiantes de la UNAH, padres de familia, trabajadores, pueblo hondureño, todos convocados a defender la educación pública”, detalla la convocatoria.