FEUH anuncia plantón en el Congreso Nacional en defensa de la educación y la universidad pública

Tegucigalpa, Honduras.-Bajo el lema: “Defendamos la UNAH, luchemos por su presupuesto”, la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UHAH), anunció un plantón en los bajos del Congreso Nacional (CN).
De acuerdo a la convocatoria realizada a través de las plataformas de redes sociales, se da a conocer que la manifestación se realizará el lunes 20 de abril a partir de las 2:00 de la tarde.
”Este lunes 20 de abril nos encontramos en los bajos del Congreso Nacional a las 2:00 pm, en un plantón, para exigir al Congreso Nacional se respete el 6% constitucional de la UNAH y decir NO a la reducción de 1,441 millones de lempiras de su presupuesto”, establece el enunciado.
”Estudiantes de la UNAH, padres de familia, trabajadores, pueblo hondureño, todos convocados a defender la educación pública”, detalla la convocatoria.
La comunidad universitaria muestra preocupación, debido a que en el presupuesto reformulado y que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, se estima una reducción en el presupuesto asignado a la máxima casa de estudios del país.
Las autoridades del Alma Mater consideran que al haber una reducción en los recursos que constitucionalmente les corresponde, “no podrán desarrollar proyectos y programas que beneficien a los estudiantes de las diferentes carreras”.
Los organizadores del plantón esperan que se sume la mayor cantidad de personas para tener eco ante las autoridades que toman las decisiones en el país.