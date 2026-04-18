Unos 90 mil hondureños podrían regularizar su estatus migratorio en España

Tegucigalpa, Honduras.– El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, calificó como una “oportunidad histórica” el proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por el Gobierno español, del cual podrían beneficiarse hasta 90 mil hondureños que actualmente residen en condición irregular en ese país europeo.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, en enero de 2025 había alrededor de 221 mil hondureños viviendo en España. A esto se suma un análisis del centro de estudios Funcas, que estima que una parte significativa de esta población podría acogerse al proceso, dirigido a migrantes que ingresaron antes del 1 de enero de 2026 o que han solicitado protección internacional.

El diplomático explicó que la medida permitirá a los beneficiarios residir y trabajar legalmente por al menos un año, acceder a servicios sociales y sanitarios, así como avanzar en su integración laboral y educativa. El proceso fue oficializado mediante un real decreto publicado el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado, con un plazo de solicitudes abierto del 16 de abril al 30 de junio de 2026.