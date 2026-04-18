Unos 90 mil hondureños podrían regularizar su estatus migratorio en España

Tegucigalpa, Honduras.– El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, calificó como una “oportunidad histórica” el proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por el Gobierno español, del cual podrían beneficiarse hasta 90 mil hondureños que actualmente residen en condición irregular en ese país europeo.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, en enero de 2025 había alrededor de 221 mil hondureños viviendo en España. A esto se suma un análisis del centro de estudios Funcas, que estima que una parte significativa de esta población podría acogerse al proceso, dirigido a migrantes que ingresaron antes del 1 de enero de 2026 o que han solicitado protección internacional.
El diplomático explicó que la medida permitirá a los beneficiarios residir y trabajar legalmente por al menos un año, acceder a servicios sociales y sanitarios, así como avanzar en su integración laboral y educativa. El proceso fue oficializado mediante un real decreto publicado el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado, con un plazo de solicitudes abierto del 16 de abril al 30 de junio de 2026.
Brevé detalló que las solicitudes pueden presentarse de forma presencial —con cita previa ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones— o a través de la vía telemática, disponible las 24 horas. Además, destacó que las citas son gratuitas y que los migrantes pueden recibir asesoría sin costo a través de entidades sociales, sindicatos y profesionales acreditados.
Entre los requisitos figuran haber ingresado a España antes de 2026, demostrar al menos cinco meses de permanencia continua, no tener antecedentes penales y cumplir condiciones como vínculos familiares, actividad laboral o situación de vulnerabilidad. También se exige la presentación de documentos como pasaporte, pruebas de residencia y certificaciones legales.
El embajador subrayó que la regularización facilitará el acceso al empleo formal, la seguridad social, la educación y la salud, lo que contribuirá a una mayor estabilidad familiar. Asimismo, consideró que este proceso podría impactar positivamente en el envío de remesas hacia Honduras, recordando que España representa cerca del 9 % de estos ingresos, según el Banco Central.
Finalmente, Brevé exhortó a los hondureños a realizar el trámite con responsabilidad, evitar fraudes y acudir a canales oficiales. Aseguró que la red consular de Honduras en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Girona brindará acompañamiento durante todo el proceso.