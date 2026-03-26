España pondrá en marcha regularización de 500 mil migrantes, entre ellos hondureños

Madrid, España.- El Gobierno español prevé que el proceso de regularización extraordinaria de medio millón de migrantes que viven en España comience en abril.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este jueves que la regularización anunciada a finales de enero "sigue su curso" y se publicará en el Boletín Oficial del Estado después de Semana Santa, en las primeras semanas de abril.

Esto supondrá la oficialización del proceso y permitirá conocer los requisitos y los papeles que tendrán que reunir los migrantes que se quieran acoger a la regularización, que está destinada a quienes pudieran acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales.