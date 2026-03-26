Protestas a favor y en contra de Maduro desatan caos frente a corte

Los acusados fueron trasladados de la prisión de Brooklyn en la que permanecen recluidos en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas, según la cadena CNN. Según CBS News, que cita a fuentes policiales, desde su detención en enero Maduro permanece recluido en una unidad de máxima seguridad descrita como "una cárcel dentro de otra cárcel" y donde se encuentra bajo "medidas administrativas especiales".