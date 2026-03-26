Pleno de la CSJ convocado para tratar tema sobre quién será el nuevo titular del Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- Para las 3:00 de la tarde de este jueves está programada la sesión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se prevé discutir la nueva presidencia del Poder Judicial. Así lo confirmó el portavoz de este poder del Estado, Melvin Duarte, quien recordó que este pleno ya había sido planificado por la ahora expresidenta, Rebeca Ráquel, pero no precisamente por el motivo que hoy les atañe. "Como nos ha informado la Secretaría General, se mantiene la convocatoria del pleno de magistrados para las 3:00 de la tarde, y decimos se mantiene porque era un pleno que había sido convocado anteriormente por parte de la presidenta Rebeca Ráquel, en su condición de presidente en ese momento para continuar una sesión plenaria de la semana anterior que quedó pendiente", precisó Duarte.

Uno de los puntos que se pretendía abordar en ese pleno convocado por la expresidenta, era con relación a una de las comisiones de trabajo que está conformada por los magistrados y que se tenía planificado escuchar el informe, que en efecto, se evacuará. Sin embargo, el aspecto de mayor importancia, sin duda, es la ratificación del magistrado Wagner Vallecillo Paredes como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, o la designación de otro alto juez, que podría ser elegido por el pleno de los restantes 14 magistrados.



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Melvin Duarte, indicó que podría darse la posibilidad y ser sometida al conocimiento y a la consideración del pleno de magistrados de la Suprema Corte, de que otros magistrados se postulen a la presidencia, y se vote en el desarrollo de la sesión plenaria.