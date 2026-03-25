Zafarrancho en el CN: diputados se van a los empujones por destitución de Johel Zelaya

La tensión acumulada por el juicio político en contra Johel Zelaya detonó en un violento enfrentamiento físico entre diputados de distintas bancadas en el Congreso Nacional, durante la sesión de este miércoles 24 de marzo. A continuación las imágenes y los detalles del caos.
Luego de que Zelaya presentara un escrito ante la Secretaría del Congreso Nacional que contenía un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción contra el decreto legislativo 51-2013 y el anuncio de que no comparecería ante el pleno, la comisión investigadora en el juicio político aclaró que el Congreso no posee las facultades judiciales para resolver una impugnación y luego se procedió a la lectura del informe.
Tras la lectura del informe se procedió con la votación donde por unanimidad de cuatro bancadas se aprobó la destitución definitiva de Johel Zelaya, ahora exfiscal general.
La situación se volvió tensa cuando los congresistas de Libertad y Refundación comenzaron a gritar consignas, agitar sus pancartas y también a hacer sonar sus silbatos en plena lectura y aprobación de la destitución de Zelaya. "Juicio o venganza política?". "Resolución mordaza no detendrá a Libre". "Johel los venció en el juicio y aún así lo quieren condenar", se lee en algunas de sus carteles.
La tensión escaló aún más cuando entre diputados de las diversas bancadas comenzaron a empujarse.
Elementos de la seguridad del Congreso intentaban controlar la situación y separar a los congresistas, sin embargo, ellos también resultaron atropellados por la turba.
Varios legisladores tuvieron que ser contenidos por sus propios compañeros para evitar que la confrontación física pasara a mayores.
A pesar de los disturbios en el Hemiciclo Legislativo se concluyó con la lectura del informe de la comisión especial.
Asimismo, se procedió con la juramentación del abogado y notario, Pablo Emilio Reyes Theodore, de 43 años. Theodore cuenta con experiencia estratégica en la gestión pública, habiendo asesorado a la Junta Interventora del Ministerio Público en 2013 y desempeñado roles clave en instituciones como la DEI y el SAR, antecedentes que ahora lo posicionan en el centro del relevo institucional dentro del ente acusador.
Aunque la presión en el Congreso aumentó nuevamente tras conocerse la renuncia de la renuncia de Ráquel Obando a la Cortes Suprema de Justicia (CSJ), aunque seguirá como magistrada del pleno.
El pleno por 93 diputados, Wagner Vallecillo votó a favor de la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de manera interina.
Tras el nombramiento del nuevo presidente de la CSJ, los diputados de Libre abandonaron la sesión.