Zafarrancho en el CN: diputados se van a los empujones por destitución de Johel Zelaya

Luego de que Zelaya presentara un escrito ante la Secretaría del Congreso Nacional que contenía un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción contra el decreto legislativo 51-2013 y el anuncio de que no comparecería ante el pleno, la comisión investigadora en el juicio político aclaró que el Congreso no posee las facultades judiciales para resolver una impugnación y luego se procedió a la lectura del informe.