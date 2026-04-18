Fichajes: Dos altas en Motagua, Pinto dejaría el Olimpia y Luis Palma buscado por gigante de España

Olimpia y Motagua con movimientos; legionario a gigante de España. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Brian Farioli: El mediocampista, quien apenas viene volviendo a las canchas tras grave lesión, no tiene asegurado su continuidad en Marathón y su contrato se vence tras la finalización del actual campeonato.
Marcelo Santos: El defensor emblema por muchos años en Motagua, aún no renueva y se queda sin contrato al finalizar el torneo Clausura.
Pablo Lavallén: Daniel Otero, presidente de Marathón, dejó claro que la negociación de la renovación del técnico del club está por buen camino.
Erick "Yío" Puerto: El atacante sigue activo con la opción de marcharse al extranjero o cambiar de club y Platense está abierto a las negociaciones.
Jorge "Puchilín" Serrano: El panameño desconoce todavía si la directiva de Motagua desea que continúe para la próxima temporada. El cierre del torneo Clausura es clave para el extremo.
Exon Arzú: El extremo está sobresaliendo con Real España, pero tiene contrato vigente con Houston Dynamo y saldría al finalizar el campeonato.
Solani Solano: El extremo de Platense de gran torneo Clausura, tiene activa su cláusula de salida en caso de una mejor oferta.
Luis "Buba" López: El arquero se queda sin contrato con el termino del actual torneo. No hay pronunciamiento al respecto, pero en Real España es considerado jugador de la casa.
Jack Jean-Baptiste: El mediocampista cierra su contrato en menos de 8 semanas con Real España producto del préstamo con Olimpia, pero los aurinegros quieren adquirir su pase.
Rubilio Castillo: Otro de los elementos de Marathón que finaliza contrato al finaliza el torneo Clausura. El delantero ha sido rentable y la directiva desea renovarlo.
Luis Hernández: El extremo de 18 años, es una de las sensaciones del Victoria y Motagua lo tiene en la agenda.
Yair Medrano: El volante de Juticalpa FC es otro de los jóvenes talentos a los que Motagua ha puestos sus ojos como potenciales refuerzos.
Nicolás Messiniti: El goleador argentino tendría una opción del fútbol asiático y tras finalizar el torneo Clausura su decisión podría tomarse, si se queda o la directiva acepta que se marche.
Alberth Elis: El atacante fue directo al señalar al Olimpia como su principal opción en caso de regresar a la competencia hondureña. Está como agente libre.
Deybi Flores: El volante finalmente no encontró club luego de su salida del Al-Najmah de Arabia Saudita y mejor se enfoca en prepararse bien y encontrar equipo en la próxima campaña.
José Mario Pinto: En Olimpia están con la expectativa de renovar al "Rey del Dribbling" tras la próxima finalización de su contrato al finalizar este campeonato y no es sorpresa que Pedro Troglio se lo quiera llevar al Banfield de Argentina.
Luis Palma: El catracho suena para cambiar de club: El diario escocés The Sun informa que el delantero está en el radar del Sevilla de LaLiga de España.
Samuel Pozantes: El lateral derecho es tentado por los dos clubes sampedranos para la próxima temporada y en Platense no quieren perderlo, lo desean renovar de inmediato.
Ramón "Primitivo" Maradiaga: El técnico catracho se encuentra como agente libre y se unió a la academia de fútbol que está creando el brasileño Luciano Emilio en Honduras.
Brayan Moya: El atacante fue enviado a las reservas luego de conocerse problemas de indisciplina. Marathón ha tratado de rescindir su contrato que tiene hasta diciembre del 2026.
Walter "Colocho" Martínez: El experimentado volante fue fichado por Juticalpa-Firpo para jugar en un torneo burocrático en Estados Unidos.
Wilmer Crisanto: "Songó" ya no sigue en la segunda división y fue anunciado por el Vida Veteranos como su gran refuerzo.