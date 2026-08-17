La SIT busca a seis de los 108 propietarios para avanzar con el libramiento al sur del DC

Tegucigalpa, Honduras.- Seis de los 108 propietarios de terrenos que deben ser liberados para construir el libramiento de la salida al sur de Tegucigalpa no han sido localizados, informó Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El funcionario explicó que el proyecto denominado Libramiento Anillo Periférico-CA-5 Sur ha enfrentado dificultades para avanzar debido a la liberación de los predios. “De los 108 casos que hay que liberar en todo este sector, hemos encontrado que en 12 necesitamos aplicar un decreto de emergencia para hacer una expropiación forzosa por utilidad pública”, explicó Ehrler. De esos 12 casos, seis corresponden a terrenos cuyos propietarios no han sido identificados o localizados. En los otros seis existen problemas relacionados con documentos, herencias, posesión legal o desacuerdos sobre el precio de las tierras.

“En seis de estos casos no aparece el dueño y en los otros seis tenemos problemas documentales: no se han declarado herederos o no están en posesión legal total de sus tierras”, detalló el titular. Esta situación retrasó la obra que descongestionará el tránsito de la salida al sur de Tegucigalpa, por donde actualmente circulan unos 45,000 vehículos diarios, según el titular de la SIT. Al momento de dar la orden de inicio, solamente se tenía liberado cerca del 7% real de los casos. Hoy estamos en 30%”, señaló Ehrler. Por lo que la falta de terrenos disponibles para las empresas constructoras provocó un atraso de siete meses: "La meta establecida para diciembre era alcanzar un 50% de avance, pero el proyecto únicamente llegará al 20%", según proyecciones del funcionario. Además, detalló que el costo total del proyecto asciende a 36 millones de dólares, mientras que el plan de reasentamiento y liberación de tierras dispone de otros $16 millones. De estos, $13 millones corresponden a un préstamo para reasentamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $3 millones son aportados como contraparte por el Gobierno.

“Ese dinero ya está en posesión del contratista, del consorcio contratista. El consorcio puede pagar de inmediato cada uno de los casos y tenemos el dinero en la mano”, afirmó el titular. Ehrler aseguró que los propietarios que sean localizados podrán recibir el pago de manera inmediata si alcanzan un acuerdo con el Gobierno. “Le aseguro que en seis de esos casos va a tocar ir a depositar el dinero porque no conocemos a los dueños”, sostuvo el funcionario al referirse a los terrenos cuyos propietarios no han sido localizados. Recordó que el decreto de emergencia que permite avanzar con el proceso de expropiación por utilidad pública ya fue publicado en La Gaceta y esto permitirá iniciar las notificaciones y los procedimientos administrativos para recuperar los predios.