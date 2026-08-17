Decreto expropia terrenos del libramiento, pero falta indemnizar

Tegucigalpa, Honduras.- Aníbal Ehrler, secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), afirmó que los terrenos que forman parte del área destinada al proyecto del libramiento al sur ya fueron expropiados mediante la publicación del Decreto Ejecutivo PCM-015-2026 en La Gaceta y que deben estar inscritos a nombre de la institución que dirige. “En este momento ya los terrenos (para el libramiento al sur), a partir de la publicación (del PCM), ya están expropiados y deben estar cargados a la Secretaría de Infraestructura”, aseguró (a partir del minuto 1:12).

Sin embargo, su afirmación es engañosa porque mezcla un dato correcto con otro incorrecto. El decreto, publicado el 13 de agosto de 2026, sí declara la expropiación forzosa, por causa de interés público, necesidad y utilidad, de los inmuebles necesarios para desarrollar el proyecto. Por tanto, la declaratoria de expropiación está vigente. No obstante, el mismo decreto establece que aún debe cumplirse el proceso de indemnización a los propietarios o, cuando corresponda, realizar las consignaciones respectivas. El artículo 7 señala que, una vez efectuadas las indemnizaciones, se podrá disponer de los terrenos para ejecutar las obras y proceder a registrarlos a favor del Estado de Honduras. Las declaraciones de Ehrler surgieron luego de que el Gobierno anunciara la aprobación del PCM-015-2026, mediante el cual declaró la expropiación de los bienes inmuebles o fracciones necesarios para completar el proyecto del libramiento al sur. El proyecto contempla una carretera de ocho kilómetros y cuatro carriles, además de cuatro puentes, un túnel y dos intercambiadores. La obra pretende convertirse en una ruta alterna para el tráfico que actualmente utiliza la salida al sur de Tegucigalpa. EH Verifica solicitó comentarios a Ehrler sobre su afirmación, pero al cierre de este fact-check no había obtenido respuesta.

Expropiación forzosa

El Decreto Ejecutivo PCM-015-2026 sí establece la expropiación forzosa, por causa de interés público, necesidad y utilidad, de los inmuebles ubicados en el Distrito Central que son indispensables para desarrollar el proyecto. El artículo 1 del decreto declara la expropiación forzosa de los inmuebles necesarios para la construcción del Libramiento Anillo Periférico–CA-5 Sur. Además, invoca el artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública, que establece el mecanismo para adquirir, mediante expropiación forzosa, los terrenos privados necesarios para ejecutar obras de infraestructura pública. Esta disposición señala que la Unidad Ejecutora puede solicitar al Consejo de Ministros la declaración de expropiación forzosa cuando los terrenos necesarios para el proyecto no puedan ser adquiridos de manera voluntaria. En el caso del libramiento al sur, la SIT solicitó la aplicación de este mecanismo. Es así que el PCM-015-2026 constituye la declaratoria formal de expropiación de los inmuebles identificados como necesarios para desarrollar el proyecto.

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