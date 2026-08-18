Puente peatonal de Germania sigue abandonado y vecinos amenazan con protestas

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del puente peatonal de la colonia Germania, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa, continúa abandonada con apenas un 40% de avance. Mientras tanto, estudiantes, familias y vecinos del sector deben cruzar una carretera por la que circulan unos 27,000 vehículos diariamente. La obra, valorada en L9.8 millones, debía estar terminada en enero de 2025. Sin embargo, a casi dos años de aquella fecha prevista para su entrega, los trabajos permanecen inconclusos.

La situación llevó a los residentes a convocar una protesta este martes para exigir que el proyecto sea retomado. Aunque finalmente no se concretó la manifestación, los pobladores advirtieron que podrían movilizarse en los próximos días si no reciben una respuesta.

El reclamo tiene especial importancia para los estudiantes del Instituto Polivalente Germania, pues más de 700 alumnos, distribuidos en tres jornadas, utilizan diariamente este sector para desplazarse.

Estudiantes deben cruzar una carretera de alto tráfico

La falta del puente obliga a los peatones a atravesar directamente la carretera, aumentando el riesgo de accidentes, especialmente durante las horas de entrada y salida de los centros educativos. En la convocatoria a la protesta, los vecinos señalaron que "muchos estudiantes cruzan la carretera todos los días y no cuentan con un lugar seguro para hacerlo, este puente peatonal puede prevenir accidentes y salvar vidas". Los residentes sostienen que el proyecto representa una necesidad para la zona y no únicamente una obra de infraestructura pendiente. La circulación de unos 27,000 vehículos diarios incrementa el riesgo para quienes deben cruzar la vía, especialmente los estudiantes que utilizan el sector durante las tres jornadas educativas. Cabe destacar que, hasta diciembre de 2025, la obra registraba un avance de apenas 40%. Desde entonces, según los residentes, el proyecto permanece sin avances visibles. Una de las últimas justificaciones señaladas para explicar el retraso fue la presencia de postes y cableado eléctrico que interfieren con la construcción del paso peatonal. EL HERALDO intentó comunicarse con las autoridades municipales para conocer si ya existe fecha para retomar el proyecto ;sin embargo, hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Policía se desplegó ante posible protesta