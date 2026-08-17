Alcaldía desconoce cuántos edificios de Tegucigalpa resisten sismos

Tegucigalpa, Honduras.- La Gerencia de Control de la Construcción (GCC) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) recibe en promedio entre una y dos solicitudes mensuales para construir edificios en Tegucigalpa y Comayagüela, principalmente destinados a vivienda, oficinas, clínicas y comercios. Aunque el crecimiento vertical de la capital es constante, la municipalidad no tiene un número exacto de cuántos edificios construidos actualmente cuentan con sistemas o diseños estructurales específicos para soportar sismos. La información fue confirmada por Boniek Chavarría, gerente de Control de la Construcción de la AMDC, quien explicó que las solicitudes de edificaciones verticales se mantienen de manera constante durante el año. “Se ingresan aproximadamente entre una y dos solicitudes mensuales destinadas específicamente a edificación vertical, principalmente para proyectos habitacionales, oficinas, clínicas médicas y establecimientos comerciales”, explicó Chavarría. La cifra representa entre 12 y 24 solicitudes de edificios al año, aunque no todas corresponden a estructuras de gran altura. Los proyectos abarcan principalmente usos habitacionales, oficinas, clínicas médicas y establecimientos comerciales. “Las solicitudes de edificaciones verticales se concentran principalmente en la zona nororiental de Tegucigalpa, especialmente en sectores como Tepeyac, Lomas del Guijarro, Lomas del Mayab y sus alrededores”, detalló Chavarría.

Del total de licencias de edificación aprobadas por la municipalidad, entre el 10% y el 15% corresponden a torres consideradas de gran altura, de acuerdo con los datos proporcionados por la Gerencia de Control de la Construcción. Esto representa un promedio de ocho torres de gran altura autorizadas cada año en la capital, principalmente para proyectos habitacionales y comerciales. “Para efectos de la clasificación municipal, las torres de gran altura son edificaciones que pueden alcanzar hasta 100 metros; las estructuras que superan esa medida son consideradas rascacielos”, explicó Chavarría. Los edificios que superan los 100 metros son considerados rascacielos. En Tegucigalpa, un ejemplo es la Torre Atlas, que actualmente figura como la edificación de mayor altura de la capital. El crecimiento de estas estructuras plantea interrogantes sobre la capacidad de las construcciones para responder ante movimientos telúricos, especialmente porque Tegucigalpa se encuentra en una zona donde existe riesgo sísmico. “No se cuenta con un número exacto de edificios que actualmente tengan sistemas o diseños estructurales para soportar sismos, aunque existe una normativa que exige estudios sísmicos para estas construcciones”, reconoció. El Reglamento de Reducción de Riesgos de Desastres de la Gerencia de Evaluación de Riesgos (GER), vigente desde 2017, establece como requisito para las edificaciones verticales mayores de tres niveles la presentación de una Memoria de Cálculo de Análisis Sísmico de las Estructuras Propuestas.

“Las edificaciones verticales mayores de tres niveles deben presentar una Memoria de Cálculo de Análisis Sísmico de las Estructuras Propuestas como parte de los requisitos establecidos por la normativa vigente”, señaló. El documento forma parte de los requisitos que deben cumplir los proyectos antes de obtener la autorización correspondiente. El análisis busca determinar el comportamiento de la estructura ante las cargas y condiciones sísmicas contempladas por la normativa. Sin embargo, la existencia de este requisito no permite establecer, según la información proporcionada por la GCC, cuántos de los edificios que actualmente existen en Tegucigalpa y Comayagüela fueron diseñados con sistemas estructurales para soportar sismos.

Importania de la formación de arquitectos

El crecimiento de las edificaciones de gran altura en Tegucigalpa también plantea un desafío para la formación de los profesionales encargados de diseñarlas. El arquitecto Allan Rivera considera que el conocimiento estructural debe tener mayor peso en la preparación académica. Rivera puso como ejemplo a Japón, donde la formación de los arquitectos incluye un amplio conocimiento de estructuras y puede extenderse por alrededor de 10 años. Agregó que en países como México y Chile, los profesionales también reciben una preparación más vinculada con los requerimientos estructurales. El arquitecto destacó que Japón ha desarrollado sistemas especiales para sus edificaciones debido a las condiciones sísmicas del país. Entre estos mencionó amortiguadores instalados en los cimientos y péndulos ubicados en las partes superiores de los edificios para controlar sus movimientos.