Shakira llega a las zonas devastadas por el terremoto en Colombia y anuncia millonaria ayuda

Varias de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia fueron visitadas por la cantante Shakira, a poco más de una semana de la tragedia.
La cantante anunció una inversión de un millón de dólares para comenzar la reconstrucción de centros educativos que resultaron dañados por el fuerte movimiento telúrico, de la mano de varias fundaciones.
En medio de la tragedia, donde familias lo han perdido todo, la ayuda de la cantante colombiana llega como un rayo de luz. Shakira estuvo en el departamento de Chocó y en Quibdó, donde conoció de cerca la situación de los damnificados.
Durante su recorrido, la artista saludó a los habitantes y prometió brindar ayuda humanitaria y apoyar proyectos de infraestructura con el respaldo de varias fundaciones.
Entre los proyectos anunciados está la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, que resultó severamente afectada por el terremoto.
La cantante colombiana visitó el país en compañía del filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, con quien emprenderá los trabajos de reconstrucción y apoyo a las comunidades afectadas.
Shakira señaló que “cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”.
Para concretar esta ayuda, Shakira contará con el respaldo del movimiento Global Citizen, que aportará 500,000 dólares, mientras que la promotora de conciertos Live Nation donará otros 500,000 dólares.
“Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (...) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”, dijo Shakira.
Shakira es una de las artistas más queridas de Colombia y ha llevado el nombre de su país a escenarios internacionales. Ahora, ante la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, decidió sumarse a los esfuerzos de ayuda. El terremoto de magnitud 7,4 ha dejado, hasta el momento, 304 personas fallecidas y más de 4,000 heridas, además de importantes daños materiales en varias zonas del país.