Shakira llega a las zonas devastadas por el terremoto en Colombia y anuncia millonaria ayuda

Shakira es una de las artistas más queridas de Colombia y ha llevado el nombre de su país a escenarios internacionales. Ahora, ante la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, decidió sumarse a los esfuerzos de ayuda. El terremoto de magnitud 7,4 ha dejado, hasta el momento, 304 personas fallecidas y más de 4,000 heridas, además de importantes daños materiales en varias zonas del país.