Callum Turner habla por primera vez sobre su boda con Dua Lipa

Callum Turner ha ofrecido sus primeras declaraciones públicas tras contraer matrimonio con la cantante Dua Lipa.
En una reciente entrevista concedida a la revista Esquire, el actor británico describió la celebración de su enlace como "el día más hermoso de su vida" y calificó de surrealista el interés mediático que ha suscitado su unión.
La pareja, que oficializó su relación en enero de 2024, celebró un primer enlace privado en el Old Marylebone Town Hall de Londres el pasado mes de mayo.
Posteriormente, ambos protagonizaron una ceremonia de mayor envergadura en Palermo, Sicilia, durante el mes de junio.
Este segundo encuentro contó con la asistencia de diversas figuras del ámbito musical como Charli XCX, Mark Ronson y Elton John, quien interpretó su tema Your Song para los contrayentes.
Respecto a la exposición pública de su vida privada, el intérprete de 36 años admitió que resulta una experiencia compleja gestionar la notoriedad de un evento de carácter personal.
Turner señaló que, en sus paseos cotidianos, es frecuente recibir felicitaciones de desconocidos, un fenómeno que ha aprendido a integrar dentro de su nueva realidad.
En cuanto a sus perspectivas de futuro, el protagonista de Masters of the Air manifestó su intención de formar una familia a lo largo de la próxima década.
Esta visión de futuro fue compartida previamente por la cantante, quien en abril de 2025 confirmó su compromiso en una entrevista para la edición británica de Vogue.
En aquel momento, la artista describió la decisión de compartir la vida con su ahora esposo como una sensación especial.
Tras las celebraciones en Sicilia, la pareja disfrutó de una luna de miel en el San Domenico Palace de Taormina.