Vecinos buscan rescatar el Castillo Bellucci y convertirlo en museo de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los vecinos del barrio La Leona mantienen viva una iniciativa para rescatar el Castillo Bellucci, un inmueble de alto valor histórico y arquitectónico que permanece en estado de deterioro.

La propuesta busca convertir la antigua edificación en un museo dedicado a la historia, arquitectura, cultura y folclor de Tegucigalpa, integrado a un circuito cultural junto al Parque La Leona.

“Los vecinos aún seguimos luchando porque se convierta en un museo para Tegucigalpa vinculado al Parque La Leona”, afirmó Jorge Valladares, vecino y uno de los que impulsa la iniciativa.

Valladares explicó que La Leona es un barrio de antaño, rodeado de leyendas, callejones y corredores que forman parte de la memoria de la capital. “Jorge Montenegro se inspiraba en estos corredores y callejones”, recordó.

“El parque La Leona estaba completamente destruido. De 45 bancas apenas quedaban unas nueve, pero la administración anterior hizo una inversión importante para recuperar este espacio”, señaló.

La intervención incluyó iluminación, agua potable para riego, nuevas bancas y la construcción de una cancha de baloncesto, que anteriormente funcionaba como pista de patinaje y ahora es uno de los puntos centrales del barrio.

“Esta inversión nos ha servido mucho para que el barrio vuelva a tomar un carácter comunitario y sea un lugar más seguro”, manifestó Valladares, aunque considera que todavía hacen falta obras de paisajismo.

El vecino planteó incluso realizar un inventario de la flora del parque, debido a que existen especies auténticas de Tegucigalpa y otras que fueron introducidas. Según explicó, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) estarían dispuestos a colaborar.

“Una cuadra al sur del parque La Leona está el famoso Castillo Bellucci. Lo que hemos hecho los vecinos es cercarlo porque estuvo abierto y sufrió un importante saqueo de materiales”, relató.

De acuerdo con Valladares, durante años fueron retirados del inmueble elementos como el techado, las tejas y algunas piedras. Desde los años ochenta hasta comienzos de este siglo, la propiedad permaneció expuesta al deterioro.