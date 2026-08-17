Castillo Bellucci sería museo de Tegucigalpa con inversión de nueve millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- La transformación del Castillo Bellucci en un museo de la historia de Tegucigalpa requeriría una inversión aproximada de nueve millones de lempiras, según estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), informó Jorge Valladares, vecino del barrio La Leona.

La propuesta contempla convertir la emblemática edificación en parte de un circuito cultural que conecte el inmueble con el parque La Leona, oficialmente Manuel Bonilla, recientemente restaurado y considerado uno de los principales atractivos del sector.

“Los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estiman una inversión aproximada de nueve millones de lempiras para consolidar el inmueble y convertirlo en museo”, explicó Valladares, quien impulsa la iniciativa junto con otros vecinos.

El proyecto contempla una etapa previa: la adquisición del inmueble, debido a que actualmente el Castillo Bellucci es una propiedad privada. Los propietarios, según Valladares, tienen disposición de venderlo, aunque el precio de compra todavía no ha sido divulgado.

“Hay un precio inicial de compra, pero ese monto lo reservamos porque corresponde a los propietarios ofrecerlo. Después viene la inversión para consolidar el bien y convertirlo en museo”, señaló el vecino de La Leona.

La iniciativa plantea que la adquisición y posterior recuperación del inmueble se desarrollen mediante una alianza público-privada, con participación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, instituciones del Gobierno, universidades y empresas privadas.

Valladares explicó que el proyecto ya fue presentado al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, para que sea estudiado y se determinen las posibilidades de impulsar la propuesta junto con los habitantes de La Leona.

“Consideramos que la inversión debería desarrollarse mediante una alianza público-privada y es una inversión fuerte, pero valdría la pena para que la capital tenga un museo dedicado a su historia, paisajismo y patrimonio”, manifestó.