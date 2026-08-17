Castillo Bellucci sería museo de Tegucigalpa con inversión de nueve millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- La transformación del Castillo Bellucci en un museo de la historia de Tegucigalpa requeriría una inversión aproximada de nueve millones de lempiras, según estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), informó Jorge Valladares, vecino del barrio La Leona.
La propuesta contempla convertir la emblemática edificación en parte de un circuito cultural que conecte el inmueble con el parque La Leona, oficialmente Manuel Bonilla, recientemente restaurado y considerado uno de los principales atractivos del sector.
“Los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estiman una inversión aproximada de nueve millones de lempiras para consolidar el inmueble y convertirlo en museo”, explicó Valladares, quien impulsa la iniciativa junto con otros vecinos.
El proyecto contempla una etapa previa: la adquisición del inmueble, debido a que actualmente el Castillo Bellucci es una propiedad privada. Los propietarios, según Valladares, tienen disposición de venderlo, aunque el precio de compra todavía no ha sido divulgado.
“Hay un precio inicial de compra, pero ese monto lo reservamos porque corresponde a los propietarios ofrecerlo. Después viene la inversión para consolidar el bien y convertirlo en museo”, señaló el vecino de La Leona.
La iniciativa plantea que la adquisición y posterior recuperación del inmueble se desarrollen mediante una alianza público-privada, con participación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, instituciones del Gobierno, universidades y empresas privadas.
Valladares explicó que el proyecto ya fue presentado al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, para que sea estudiado y se determinen las posibilidades de impulsar la propuesta junto con los habitantes de La Leona.
“Consideramos que la inversión debería desarrollarse mediante una alianza público-privada y es una inversión fuerte, pero valdría la pena para que la capital tenga un museo dedicado a su historia, paisajismo y patrimonio”, manifestó.
La propuesta impulsada por los vecinos también cuenta con participación académica. La UNAH y la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) que trabajaron en perfiles y encuestas para determinar el posible destino de la construcción, con participación de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Gastronomía, Moda y Comunicaciones.
El proyecto está dividido en tres fases. La primera corresponde a la adquisición del inmueble; la segunda, a la consolidación y conservación de las ruinas; y la tercera, a la habilitación del museo y los espacios destinados a actividades culturales.
“No se pretende reconstruir el castillo como era originalmente. La idea es conservar las ruinas, evitar que continúe el deterioro y habilitar espacios para exposiciones, lectura infantil y otras actividades culturales”, detalló Valladares.
La técnica de conservación propuesta permitiría mantener los vestigios arquitectónicos existentes y, al mismo tiempo, recuperar parte del paisajismo del lugar. También se contempla reconstruir algunos torreones para habilitar un mirador con vista hacia Tegucigalpa.
El Castillo Bellucci fue construido por el ingeniero italiano Alberto Bellucci, quien llegó a Honduras durante el período de influencia de la migración europea vinculada al desarrollo de nuevas edificaciones durante la Reforma Liberal que se impulsó en el gobierno Marco Aurelio Soto.
“Este inmueble no representa únicamente la historia de una familia, sino parte de la migración europea, de la arquitectura y del desarrollo de Tegucigalpa”, sostuvo Valladares al destacar el valor histórico y cultural del sitio.
Uno de los argumentos de los vecinos es que Tegucigalpa carece actualmente de un museo dedicado de manera integral a su historia, y la UNAH cuenta con archivos gráficos y audiovisuales que podrían servir como base para las futuras exposiciones.
“Tenemos las capacidades, los historiadores y el material gráfico y audiovisual. Lo que necesitamos es una autoridad que impulse el proyecto y permita organizar todo ese patrimonio para ponerlo al servicio de los capitalinos”, afirmó.
Para los habitantes de La Leona, la recuperación del Castillo Bellucci permitiría completar un circuito cultural junto al parque Manuel Bonilla y aprovechar el valor arquitectónico, histórico, paisajístico y ecológico de uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de Tegucigalpa.