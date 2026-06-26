"Ciudad y poesía", la lectura interdisciplinaria de Unitec al patrimonio que Tegucigalpa olvida

Tegucigalpa, Honduras.- En el Barrio La Leona sobreviven pisos que muy pocos miran al caminar. Son baldosas hidráulicas de composición geométrica precisa, fabricadas entre las décadas de 1940 y 1980 por el ingeniero químico italiano Dr. Alberto Bellucci, cuya residencia, el Castillo Bellucci, todavía permanece en ese sector histórico conocido también como Barrio Berlín, el primero de carácter cosmopolita en Tegucigalpa. Desde ese rincón de la capital surgió "Ciudad y poesía", un proyecto académico de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) que durante 10 semanas cruzó arquitectura, diseño de modas, fotografía y producción audiovisual para repensar el patrimonio urbano desde herramientas del presente. La iniciativa fue diseñada por la arquitecta Gabriela Zúniga Fu, docente de la Escuela de Arte y Diseño de Unitec y directora de ZFU, plataforma de arquitectura, investigación urbana y fotografía. El sustento intelectual del proyecto proviene de "La poética del espacio", del filósofo francés Gaston Bachelard, cuya tesis central propone que el espacio construido acumula memorias y emociones que pueden ser reinterpretadas desde el arte.

Esa premisa organizó el trabajo de tres grupos de estudiantes con formaciones distintas y un territorio compartido.

La Leona como fuente

Los recorridos por La Leona estuvieron acompañados por el abogado Jorge Valladares, la licenciada Aida Bustillo de Valladares y el fotoperiodista argentino Ezequiel Sánchez, miembros de la comunidad que lleva años documentando y preservando la historia del sector. Su participación convirtió las visitas en algo más que recorridos guiados: los estudiantes accedieron a relatos sobre la vida y la obra del Dr. Bellucci y sobre el valor patrimonial de un barrio que la expansión urbana ha ido desplazando del centro de la atención pública, según señala el comunicado oficial del proyecto.

El legado de Bellucci es concreto y todavía legible. Sus ladrillos hidráulicos permanecen en viviendas, edificios históricos y espacios públicos de Tegucigalpa y Comayagüela, y constituyen uno de los registros materiales más coherentes de la arquitectura republicana de la capital, se aseveró en el mismo documento.

Patrimonio traducido al diseño

Las estudiantes de primer año de Diseño de Modas tomaron esas geometrías y las llevaron a una colección contemporánea. Bajo la asesoría del diseñador Henry Mata, fundador de la marca Minimal Animal y director creativo de la revista Auge Boga, trabajaron con los colores, ritmos y composiciones de los ladrillos del Dr. Bellucci como material de investigación formal.

Las estudiantes de cuarto año de Arquitectura desarrollaron, en paralelo, maquetas que completan un kilómetro cuadrado de los barrios donde habitan. El ejercicio tomó como referencia "Las ciudades invisibles", de Italo Calvino, y cada pieza estuvo acompañada de un relato poético que entendió el territorio desde la experiencia de quienes lo viven. Barrio físico y barrio vivido, en la misma escala, sobre la misma mesa.

De Copán al cortometraje

El componente audiovisual del proyecto surgió de una visita académica al Sitio Arqueológico de Copán, desde donde los estudiantes de primer año de Comunicación y Publicidad trazaron conexiones entre las herencias prehispánica, colonial y republicana de Honduras. El cortometraje documental que produjeron tomó como referencia los planteamientos del historiador hondureño Dr. Jorge Alberto Amaya sobre la construcción de la identidad nacional, según indica el comunicado oficial, y propone una reflexión sobre cómo tres períodos históricos distintos conviven, o no, en la conciencia de las generaciones actuales.

Exposición, desfile y conferencias

La presentación final del proyecto tuvo lugar en el Flex Room de la Facultad de Ingeniería de Unitec, donde la comunidad universitaria recorrió una exposición integrada por maquetas, fotografía documental, producciones audiovisuales y un desfile de modas que presentó tanto la colección asesorada por Mata como las piezas desarrolladas de forma independiente por las estudiantes.