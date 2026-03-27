Educación y Fuerzas Armadas lanzan bachillerato acelerado para soldados

Tegucigalpa, Honduras.- Las atoridades de la Secretaría de Educación, junto a las Fuerzas Armadas (FFAA) lanzaron el Bachillerato en Ciencias y Humanidades con Orientación Militar Acelerado, dirigido a soldados que buscan culminar su educación media. El bachillerato acelerado está diseñado para completarse en un período de un año, lo que representa una alternativa viable para aquellos soldados que, por sus responsabilidades, no han podido continuar sus estudios. Su plan de estudios contempla un total de 16 espacios curriculares distribuidos en dos semestres, combinando una modalidad híbrida que incluye clases presenciales y tutorías a distancia.

El diseño facilita la participación de los militares sin afectar sus labores operativas, explicaron las autoridades de Educación. El bachillerato arrancó el pasado 16 de marzo y se extenderá hasta diciembre, desarrollándose de manera simultánea en cinco institutos en diferentes regiones del país. El programa esta enfocado a miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, así como a comandos especiales y otras dependencias que culminaron hasta el noveno grado. Autoridades militares expresaron que esta iniciativa no solo busca otorgar un título de educación media, sino también fortalecer las capacidades intelectuales de los soldados, complementando su entrenamiento militar con conocimientos académicos.