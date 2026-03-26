Educación supervisa a 47,000 docentes para reforzar enseñanza y aprendizaje

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) inició el primer proceso nacional de supervisión pedagógica y acompañamiento docente, una estrategia orientada a fortalecer la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los distintos niveles del sistema educativo hondureño.
La iniciativa es ejecutada por la Unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente de la Seduc y busca mejorar los procesos pedagógicos en los centros educativos del país.
De acuerdo con la información oficial, la jornada comenzó el 16 de marzo y concluirá el 17 de abril.
Según la Seduc, el proceso está enfocado en garantizar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación mediante acciones sistemáticas de acompañamiento pedagógico dirigidas al personal docente en los centros educativos.
Se proyecta alcanzar una cobertura de 16,000 centros educativos a nivel nacional y beneficiar a alrededor de 47,000 docentes, con el fin de fortalecer sus prácticas pedagógicas y su desempeño profesional.
Las autoridades agregaron que la supervisión representa un avance hacia la mejora continua del sistema educativo, al asegurar que cada centro reciba orientación técnica y acompañamiento oportuno.
Dennis Cáceres, viceministro de Educación, detalló que, a través de varias comisiones del nivel central, departamental y distrital, así como de algunos intercambios de profesores entre centros educativos, se podrá verificar cómo están trabajando los maestros.
Aclaró que el acompañamiento docente es exclusivamente pedagógico. "Es para mejorar y supervisar la manera pedagógica en que están trabajando los profesores y se le pueden dar un acompañamiento para que el profesor mejore", dijo.
El funcionario indicó que esta primera supervisión tiene como propósito acercarse a los profesores y hacerles saber que “esta administración es amiga de los docentes, que queremos trabajar con ellos en una relación armoniosa y que sin ellos no podemos alcanzar los indicadores educativos del país”, apuntó.
La supervisión se desarrolla bajo un enfoque pedagógico que prioriza el acompañamiento docente en el aula para fortalecer las prácticas didácticas. También impulsa un enfoque participativo que involucra a directores, docentes y autoridades locales en los procesos de mejora.