Educación supervisa a 47,000 docentes para reforzar enseñanza y aprendizaje

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) inició el primer proceso nacional de supervisión pedagógica y acompañamiento docente, una estrategia orientada a fortalecer la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los distintos niveles del sistema educativo hondureño.

La iniciativa es ejecutada por la Unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente de la Seduc y busca mejorar los procesos pedagógicos en los centros educativos del país.

De acuerdo con la información oficial, la jornada comenzó el 16 de marzo y concluirá el 17 de abril.

Según la Seduc, el proceso está enfocado en garantizar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación mediante acciones sistemáticas de acompañamiento pedagógico dirigidas al personal docente en los centros educativos.