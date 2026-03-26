¿Cuáles son los derechos que tendrán los trabajadores por hora en Honduras?

El miércoles por la noche, el Congreso Nacional debatió una nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial. El objetivo de esta ley es establecer normas claras para el trabajo por horas en Honduras, un método que habría funcionado con vacíos legales.
La propuesta responde a una pregunta clave para los trabajadores: ¿qué derechos se mantienen al ser contratado bajo esta figura?
El dictamen establece que, aunque la jornada sea reducida, no se eliminan las garantías laborales básicas.
La normativa define el empleo parcial como una modalidad excepcional, con jornadas que oscilan entre 18 y 32 horas semanales.
Este horario debe acordarse previamente entre empleador y trabajador y quedar consignado en un contrato escrito obligatorio.
Uno de los ejes centrales de la ley es que el pago debe ser proporcional al tiempo trabajado, pero con una condición: el valor por hora no puede ser inferior al salario mínimo vigente.
Además, los trabajadores conservarán beneficios como vacaciones, décimo tercer y cuarto mes, calculados en función de las horas laboradas.
El proyecto también establece la afiliación obligatoria al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), así como aportes al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), todos ajustados al ingreso del trabajador.
En cuanto a la estabilidad laboral, la ley incorpora medidas para evitar abusos. Se prohíbe transformar contratos de tiempo completo en parciales sin el consentimiento del empleado o fragmentar jornadas para reducir costos laborales.
Asimismo, el esquema permite que una persona tenga más de un empleo, siempre que los horarios no se superpongan. Solo en casos específicos, como puestos de confianza, podrán establecerse restricciones.
Otro punto relevante es la regulación de las horas extra. Cualquier tiempo adicional deberá pagarse conforme al Código del Trabajo, y si un trabajador supera de forma constante las 32 horas semanales durante tres meses, su contrato pasará automáticamente a ser de jornada completa.
El Congreso sostiene que la iniciativa busca formalizar empleos, ampliar la cobertura de seguridad social y generar oportunidades para jóvenes, estudiantes y personas con responsabilidades de cuidado.