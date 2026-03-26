Vaguada: Cenaos advierte lluvias intensas en regiones centro y suroccidente

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que en los próximos días se registrarán lluvias en gran parte del territorio nacional debido a la influencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera. Francisco Argeñal, director de Cenaos, pronostica que para hoy jueves 26 de marzo, se prevén lluvias y chubascos en casi todo el territorio hondureño, lo que representa un cambio en el comportamiento típico de la temporada seca que caracteriza estos meses. El especialista detalló que las únicas zonas donde no se prevén precipitaciones generalizadas son las planicies del sur; sin embargo, no se descartan lluvias aisladas en sectores montañosos de esa región. En el resto del país, las lluvias tendrán mayor intensidad en las regiones centro y noroccidente, donde además estarán acompañadas de actividad eléctrica, incrementando la percepción de inestabilidad atmosférica. Estas condiciones estarán influenciadas por la presencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera, fenómeno que favorece la formación de nubes de desarrollo vertical y precipitaciones. Para el viernes 27 de marzo, el escenario climático será bastante similar, con lluvias distribuidas en la mayor parte del territorio nacional, manteniendo un patrón húmedo en varias regiones. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en la zona fronteriza con El Salvador, especialmente en los departamentos del suroccidente del país, donde las precipitaciones podrían ser más constantes.

Las lluvias del viernes se registrarían principalmente en horas de la tarde y durante las primeras horas de la noche. Ese día, las precipitaciones abarcarán regiones como el sur, centro, suroccidente y norte, mientras que La Mosquitia se perfila como la zona con menor cantidad de lluvias. Para el sábado se prevé un cambio en las condiciones, debido a una modificación en la dirección del viento, que comenzará a ingresar desde el noreste del Caribe. Este cambio generará lluvias y chubascos aislados en las regiones centro y oriente del país, mientras que en el norte se esperan lloviznas y lluvias leves, especialmente en horas de la tarde. En cambio, para el domingo se anticipa una disminución considerable de las lluvias en casi todo el territorio nacional, que marcarían condiciones de clima más estables. No obstante, podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en la región norte y en sectores del centro del país, principalmente durante la tarde. El pronóstico para jueves y viernes está directamente relacionado con la vaguada en niveles medios de la tropósfera, mientras que para el fin de semana influirá una cuña asociada a una masa de aire ubicada al sureste de Estados Unidos. Las autoridades aclararon que este sistema no corresponde a un frente frío ni representa un fenómeno de mayor impacto, por lo que sus efectos serán moderados. En cuanto a las temperaturas, se prevé que para mañana las máximas alcancen los 26 grados en la región central, incluyendo Tegucigalpa, así como en la región norte del país. En la zona sur, los termómetros podrían elevarse hasta los 36 grados, mientras que en el oriente se esperan máximas de 29 grados y en el occidente de 28 grados.