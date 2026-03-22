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¿Cuáles son las condiciones del clima en Honduras este lunes 23 de marzo?

Para este lunes, predominan condiciones secas en la mayor parte del país, aunque el noreste y oriente recibirán chubascos débiles por la tarde

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 18:12
¿Cuáles son las condiciones del clima en Honduras este lunes 23 de marzo?

La mayor parte del territorio nacional registrará este lunes condiciones mayormente secas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La mayor parte del territorio nacional registrará este lunes 23 de marzo condiciones mayormente secas, informó José Pompilio Pavón, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El experto indicó que por la tarde, el viento del noreste, transportando humedad proveniente del mar Caribe, generará lluvias y chubascos débiles dispersos sobre las regiones oriental y norte.

Pavón añadió que las temperaturas se mantendrán frescas al amanecer, mientras que los oleajes en el litoral Caribe estarán entre 1 a 3 pies, y en el Golfo de Fonseca se registrarán olas de 1 a 3 pies.

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Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 26 C° y una mínima de 14 C°, mientras que en la región central la máxima alcanzará 29 C° y la mínima 18 C°.

La región insular presentará una máxima de 28 C° y mínima de 24 C°, mientras que en el norte la temperatura máxima será de 26 C° y mínima de 20 C°.

En la zona oriental, la máxima será de 30 C° y la mínima de 18 C°, en tanto que en la región sur se prevé una máxima de 38 C° y mínima de 24 C°.

La región occidental registrará temperaturas máximas de 26 C° y mínimas de 12 C°, añadió Pavón.

El pronosticador de Cenaos enfatizó que “predominarán las condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional” y que el viento del noreste será determinante para los chubascos dispersos en algunas zonas del país.

Estas condiciones se mantendrán a lo largo del día, con temperaturas variables según la región, aunque la sensación general será de clima templado en la mañana y cálido durante la tarde en varias regiones del país.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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