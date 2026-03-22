¿Cuáles son las condiciones del clima en Honduras este lunes 23 de marzo?

Pavón añadió que las temperaturas se mantendrán frescas al amanecer, mientras que los oleajes en el litoral Caribe estarán entre 1 a 3 pies, y en el Golfo de Fonseca se registrarán olas de 1 a 3 pies.

El experto indicó que por la tarde, el viento del noreste, transportando humedad proveniente del mar Caribe, generará lluvias y chubascos débiles dispersos sobre las regiones oriental y norte.

Tegucigalpa, Honduras.- La mayor parte del territorio nacional registrará este lunes 23 de marzo condiciones mayormente secas , informó José Pompilio Pavón, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

En cuanto a las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 26 C° y una mínima de 14 C°, mientras que en la región central la máxima alcanzará 29 C° y la mínima 18 C°.

La región insular presentará una máxima de 28 C° y mínima de 24 C°, mientras que en el norte la temperatura máxima será de 26 C° y mínima de 20 C°.

En la zona oriental, la máxima será de 30 C° y la mínima de 18 C°, en tanto que en la región sur se prevé una máxima de 38 C° y mínima de 24 C°.

La región occidental registrará temperaturas máximas de 26 C° y mínimas de 12 C°, añadió Pavón.

El pronosticador de Cenaos enfatizó que “predominarán las condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional” y que el viento del noreste será determinante para los chubascos dispersos en algunas zonas del país.

Estas condiciones se mantendrán a lo largo del día, con temperaturas variables según la región, aunque la sensación general será de clima templado en la mañana y cálido durante la tarde en varias regiones del país.

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