¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este lunes 23 de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este lunes 23 de marzo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas del noroccidente del país.
Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo de sus equipos técnicos.
En San Pedro Sula y Santa Cruz de Yojoa, entre otras zonas, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas este lunes:
San Pedro Sula 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Res. Guadalupe, Bo. Las Acacias, Bo. Guamilito (este), Bo. Las Flores, Facach, Supermercado Júnior, Bo. Guadalupe (oeste), Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (Plisa), Molino Harinero Sula.
Colonia Trejo de 08:00 a. m. a 2:00 p. m.
Villanueva 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Col. La Puerta I y II, aldea La Cumbre, repetidoras de La Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), helipuerto, Conhsa Payhsa, constructora Eterna, Chamelecón, Villas San Juan, col. Sabillón Cruz, col. Fe y Esperanza, col. Los Zorzales, col. San José, col. San Jorge, col. Morales I, II, III, IV, col. Palmira, col. Padilla, aldea Chotepe, col. San Juan, Promuca, plan maestro de aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Nolsa, col. Luz de Esperanza, col. Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, casetas de peaje sur, Lempira #1, La Ceibita
Santa Cruz de Yojoa 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Aldea El Olvido, Las Lomitas, Concepción, Balín, La Cañada, El Cantil, empacadora 2000, San Isidro, Montecillo, colonia Payacam, granjas avícolas, Casas Viejas, Zoológico Joya Grande, La Estribana, La Victoria, Las Delicias, Canchías, Los Mangos, Casitas.