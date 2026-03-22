¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este lunes 23 de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este lunes 23 de marzo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas del noroccidente del país.

Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo de sus equipos técnicos.

En San Pedro Sula y Santa Cruz de Yojoa, entre otras zonas, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas este lunes: