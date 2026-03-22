Conoce los parques nacionales de Honduras ideales para visitar en Semana Santa

Por su parte, el Parque Nacional Cusuco, en la cordillera del Merendón, cerca de San Pedro Sula, es reconocido por su constante neblina y riqueza ecológica. El área protege una gran variedad de especies, incluyendo anfibios, insectos poco comunes y helechos de gran tamaño. Es un destino frecuentado por investigadores y amantes de la biodiversidad.