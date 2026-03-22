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Conoce los parques nacionales de Honduras ideales para visitar en Semana Santa

Desde bosques nublados ricos en fauna y flora hasta reservas costeras, el país ofrece destinos naturales ideales para refrescarse y escapar de las altas temperaturas

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 16:39
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Honduras cuenta con una extensa red de zonas protegidas que se presentan como una alternativa interesante para aquellos que durante la Semana Santa 2026 están en busca de naturaleza, clima fresco y actividades al aire libre.

 Foto: Facebook Panacam Lodge
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En la zona central, el Parque Nacional La Tigra destaca como uno de los principales pulmones verdes del país.

Foto: Facebook Parque Nacional La Tigra
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Ubicado a pocos kilómetros de Tegucigalpa, este bosque nublado alberga senderos señalizados, donde los visitantes pueden caminar entre neblina, cascadas y una densa vegetación.

 Foto: Facebook Parque Nacional La Tigra
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También en la capital, el cerro Juana Laínez ofrece una alternativa urbana. Aunque de menor extensión, este parque permite realizar caminatas, ciclismo y actividades recreativas con vistas panorámicas de la ciudad, siendo una opción accesible para quienes prefieren no desplazarse largas distancias.

 Foto: Facebook Cerro Juana Laínez
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En el norte del país, el Parque Nacional Pico Bonito, en La Ceiba, se posiciona como uno de los destinos más completos.

 Foto: Instituto Hondureño de Turismo
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Su diversidad biológica incluye selva tropical, ríos y montañas. Además, la cercanía con el río Cangrejal permite combinar el senderismo con actividades de aventura como rafting y kayak.

 Foto: redes sociales
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A pocos kilómetros de Tela, el Jardín Botánico Lancetilla ofrece una experiencia distinta. Considerado uno de los jardines tropicales más grandes del mundo.

 Foto: Facebook Jardín Botánico Lancetilla
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El jardín cuenta con colecciones de plantas provenientes de Asia, África y América. Sus amplios senderos sombreados por árboles centenarios lo convierten en un sitio ideal para caminatas tranquilas y observación de aves.

 Foto: Facebook Jardín Botánico Lancetilla
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En el occidente del país, el Parque Nacional Montaña de Celaque, en Lempira, representa uno de los mayores retos para excursionistas.

Foto: Facebook Parque Nacional Celaque
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Sus senderos atraviesan bosques húmedos y zonas de alta montaña, ofreciendo vistas panorámicas y temperaturas más bajas.

 Foto: Facebook Parque Nacional Celaque
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Por su parte, el Parque Nacional Cusuco, en la cordillera del Merendón, cerca de San Pedro Sula, es reconocido por su constante neblina y riqueza ecológica. El área protege una gran variedad de especies, incluyendo anfibios, insectos poco comunes y helechos de gran tamaño. Es un destino frecuentado por investigadores y amantes de la biodiversidad.

 Foto: Facebook Parque Nacional Cusuco
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El jardín cuenta con colecciones de plantas provenientes de Asia, África y América. Sus amplios senderos sombreados por árboles centenarios lo convierten en un sitio ideal para caminatas tranquilas y observación de aves.

 Foto: Facebook Jardín Botánico Lancetilla
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