Plan Escudo interviene sectores señalados por estructuras criminales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un amplio despliegue de la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas y operadores de justicia se mantiene este lunes 21 de septiembre en diferentes sectores del país, como parte del Plan de Seguridad Escudo de Honduras contra Asociaciones Terroristas.

Las intervenciones se desarrollan en zonas de Francisco Morazán, Yoro y Cortés, específicamente en sectores de La Lima y San Pedro Sula, los cuales son señalados por las autoridades como puntos donde operarían estructuras criminales. En Tegucigalpa, uno de los principales despliegues se concentra en la colonia El Pedregal, sector que las autoridades identifican como un punto de presencia para integrantes de la Pandilla 18. Ahí se reportó el cierre de calles, mientras las autoridades buscan indicios relacionados con la venta de drogas.

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Asimismo, los operativos incluyen las colonias San Miguel, Los Pinos, Villa Nueva, Rivas y La Pradera, donde se realizan acciones de búsqueda y localización de personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras la pista

“En este día, entes del Estado estamos implementando el Plan de Seguridad Escudo de Honduras contra Asociaciones Terroristas. Tenemos indicios de compra y venta de estupefacientes en estas localidades, así como también miembros de grupos criminales que ya fueron denominados terroristas”, declaró Óscar Armando Padilla, vocero de la PMOP. Además, Padilla señaló que las autoridades mantienen más de 20 objetivos identificados en Tegucigalpa y que los operativos continuarán con el propósito de ubicar a personas que podrían estar relacionadas con organizaciones criminales. En ese contexto, tres miembros de asociaciones terroristas fueron capturados en Tegucigalpa, alcanzando los 18 detenidos durante la ejecución del Plan de Seguridad Escudo de Honduras.

Las personas requeridas durante estas acciones serán remitidas al Ministerio Público, institución que deberá desarrollar las investigaciones correspondientes y determinar si existen elementos para iniciar acciones judiciales.

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