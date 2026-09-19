Consejo de Defensa y Seguridad nombra como terroristas a tres estructuras criminales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) sostuvo la noche del 18 de septiembre una reunión que se efectuó hasta altas horas de la noche en Casa Presidencial y determinó declarar como asociaciones terroristas a tres organizaciones criminales.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente Nasry Asfura junto a los titulares del Poder Legislativo y Judicial: Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo, respectivamente.

También fueron citados el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio; el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; y otros funcionarios como Luis Castro, ministro de la Presidencia.