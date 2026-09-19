Consejo de Defensa y Seguridad nombra como terroristas a tres estructuras criminales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) sostuvo la noche del 18 de septiembre una reunión que se efectuó hasta altas horas de la noche en Casa Presidencial y determinó declarar como asociaciones terroristas a tres organizaciones criminales.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente Nasry Asfura junto a los titulares del Poder Legislativo y Judicial: Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo, respectivamente.
También fueron citados el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio; el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; y otros funcionarios como Luis Castro, ministro de la Presidencia.
El encuentro duró varias horas y terminó a eso de las 10:00 PM en la sede del Poder Ejecutivo sin que algún funcionario brindara declaraciones.
De manera unánime se decidió reforzar las medidas de seguridad contra tres estructuras criminales del país; los nombres de estas estructuras se darán a conocer en las próximas horas.
Tomás Zambrano, titular del Poder Legislativo, adelantó a EL HERALDO que "todavía no se darán nombres, hasta que se hagan acciones".
Zambrano también informó que este día a las 9:30 AM en la ciudad de El Progreso, Yoro, brindará declaraciones para precisar en su totalidad lo abordado en reunión de Consejo de Defensa y Seguridad.
Nombrar como terroristas a tres estructuras criminales permitirá concentrar recursos en el área de seguridad y cambiar la estrategia en la materia; sobre el estado de excepción en algunos municipios se habló anoche, aunque sin tomar una decisión.