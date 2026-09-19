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Consejo de Defensa y Seguridad nombra como terroristas a tres estructuras criminales

La decisión de nombrar como terroristas a tres estructuras criminales hará que el gobierno refuerce su estrategia y vaya de frente contra estos grupos

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 07:23
Consejo de Defensa y Seguridad nombra como terroristas a tres estructuras criminales

El presidente Nasry Asfura junto a los presidentes de los otros poderes del Estado y varios funcionarios se reunieron la noche del 18 de septiembre.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) sostuvo la noche del 18 de septiembre una reunión que se efectuó hasta altas horas de la noche en Casa Presidencial y determinó declarar como asociaciones terroristas a tres organizaciones criminales.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente Nasry Asfura junto a los titulares del Poder Legislativo y Judicial: Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo, respectivamente.

También fueron citados el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio; el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; y otros funcionarios como Luis Castro, ministro de la Presidencia.

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El encuentro duró varias horas y terminó a eso de las 10:00 PM en la sede del Poder Ejecutivo sin que algún funcionario brindara declaraciones.

De manera unánime se decidió reforzar las medidas de seguridad contra tres estructuras criminales del país; los nombres de estas estructuras se darán a conocer en las próximas horas.

Tomás Zambrano, titular del Poder Legislativo, adelantó a EL HERALDO que "todavía no se darán nombres, hasta que se hagan acciones".

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Zambrano también informó que este día a las 9:30 AM en la ciudad de El Progreso, Yoro, brindará declaraciones para precisar en su totalidad lo abordado en reunión de Consejo de Defensa y Seguridad.

Nombrar como terroristas a tres estructuras criminales permitirá concentrar recursos en el área de seguridad y cambiar la estrategia en la materia; sobre el estado de excepción en algunos municipios se habló anoche, aunque sin tomar una decisión.

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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