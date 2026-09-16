CNDS definirá acciones contra la criminalidad y vigor destado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 18 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, está programada la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), donde se definirán acciones para hacerle frente a la criminalidad organizada en el país.
El encuentro será presidido por el mandatario Nasry Asfura y contará con la participación de autoridades de los principales órganos e instituciones vinculadas a la seguridad nacional.
Entre los asistentes estarán el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el Fiscal General de la República, Pablo Emilio Reyes; el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, y el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard.
En el CNDS se analizará si toma vigor el estado de excepción en los municipios más violentos del país y cuales serán las organizaciones delictivas que serían declaradas como terroristas.
Velásquez respaldó la posibilidad de implementar un estado de excepción “focalizado” en los denominados microterritorios donde se concentran los mayores niveles de violencia y criminalidad, que serían unos 30 municipios, aunque no significa que todos serían incorporados automáticamente a un eventual estado de excepción.
Seguridad también plantea declarar como asociaciones terroristas a determinadas estructuras criminales, lo que permitiría perseguir a sus integrantes no solo por los delitos específicos, sino también por su pertenencia a una organización considerada terrorista.
Enrique Rodríguez Burchard manifestó que no recomienda retornar a un estado de excepción como mecanismo para combatir la criminalidad, aunque señaló que el asunto deberá ser discutido en el CNDS.
“Yo soy más propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delincuente sin estropear la vida del ciudadano común”, dijo. Recordó que en el gobierno anterior el estado de excepción permaneció vigente por casi cuatro años y fue una medida cuestionada por distintos sectores de la sociedad.