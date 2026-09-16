CNDS definirá acciones contra la criminalidad y vigor destado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 18 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, está programada la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), donde se definirán acciones para hacerle frente a la criminalidad organizada en el país.

El encuentro será presidido por el mandatario Nasry Asfura y contará con la participación de autoridades de los principales órganos e instituciones vinculadas a la seguridad nacional.

Entre los asistentes estarán el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el Fiscal General de la República, Pablo Emilio Reyes; el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, y el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard.