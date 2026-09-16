Amparo de Romeo Vasquez Velásquez continúa sin consenso ante pleno de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, continúa sin consenso y pendiente de resolución entre los magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso fue presentado ante la Sala Constitucional en enero de 2025. Sin embargo, ante la falta de los votos necesarios, el expediente fue elevado al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El recurso de amparo a favor de Vásquez Velásquez fue presentado ante la Sala Constitucional en enero de 2025, no obstante, ante la falta de los votos necesarios, el expediente fue elevado al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que el recurso continúa pendiente de resolución y que los magistrados deberán retomarlo en una nueva sesión de pleno, prevista para el viernes 18 de septiembre.
Duarte explicó que la falta de una resolución no obedece a que los magistrados no cuenten con los votos necesarios para adoptar una decisión, sino a que “el pleno debe volver a reunirse para abordar varios puntos pendientes en la agenda”.
Orden de captura
El recurso de amparo está relacionado con la orden de captura que permanece vigente en Honduras contra Vásquez Velásquez.
El general en condición de retiro, quien fue jefe de las Fuerzas Armadas entre 2005 y 2009, enfrenta una orden de captura relacionada con un proceso por su presunta vinculación con el asesinato de Isy Obed Murillo. En el mismo caso también enfrenta señalamientos por tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala.
El amparo fue presentado con el objetivo de cuestionar la decisión relacionada con la medida cautelar y buscar la revocatoria de la orden de captura.
Pese a que la orden de captura contra Vásquez Velásquez continúa vigente en Honduras, en febrero de 2026 el general dejó de figurar en los listados de las personas más buscadas.
Hasta el momento, el Poder Judicial mantiene pendiente la resolución del recurso, a la espera de que los magistrados vuelvan a reunirse en pleno para determinar el futuro del amparo.