Amparo de Romeo Vasquez Velásquez continúa sin consenso ante pleno de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, continúa sin consenso y pendiente de resolución entre los magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El recurso fue presentado ante la Sala Constitucional en enero de 2025. Sin embargo, ante la falta de los votos necesarios, el expediente fue elevado al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El recurso de amparo a favor de Vásquez Velásquez fue presentado ante la Sala Constitucional en enero de 2025, no obstante, ante la falta de los votos necesarios, el expediente fue elevado al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que el recurso continúa pendiente de resolución y que los magistrados deberán retomarlo en una nueva sesión de pleno, prevista para el viernes 18 de septiembre.

Duarte explicó que la falta de una resolución no obedece a que los magistrados no cuenten con los votos necesarios para adoptar una decisión, sino a que “el pleno debe volver a reunirse para abordar varios puntos pendientes en la agenda”.