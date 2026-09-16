Presupuesto General de la República 2027 será socializado durante dos meses y medio

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, remitió al Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027 por un monto de 455,374.7 millones de lempiras. La propuesta contempla un incremento de L11,038.7 millones respecto al presupuesto reformulado de 2026, fijado en L444,336 millones. La variación equivale a aproximadamente 2.5%. El proyecto plantea como ejes la contención del gasto, el fortalecimiento de la descentralización municipal y la priorización de la infraestructura social y productiva del país.

"Por unanimidad de votos hemos aprobado el proyecto general de presupuesto 2027 y en atención a lo establecido en los artículos 267 y también el artículo 367 de la Constitución de la República, llevamos al Congreso Nacional como lo manda la Carta Magna en los primeros 15 días del mes de septiembre, este proyecto general para que pueda ser socializado, discutido y si Dios lo permite aprobado en este presente año", expresó Emilio Hércules, secretario de Finanzas. El instrumento fiscal prioriza partidas orientadas a atender el impacto del cambio climático, la infraestructura vial y la dinamización del sector agroalimentario. En materia de transferencias municipales, el proyecto contempla una asignación global cercana a L11,600 millones, un incremento del 7.5%, equivalente a unos L800 millones adicionales. Estos recursos estarían destinados a fortalecer las gestiones locales ante la sequía, la perforación de pozos y la construcción de reservorios de agua. "El monto total del presupuesto 2027 según la proyección de los ingresos tributarios y los recursos propios generados por las diferentes instituciones asciende a los 455.374,7 millones de lempiras. Esto representa un aumento muy prudente para el próximo ejercicio fiscal que anda en los 11.039 millones de lempiras en relación al presupuesto vigente", argumentó Hércules.

Salud, agricultura y combustibles

En materia de salud pública y agroindustria, la propuesta incluye una asignación presupuestaria superior a L8,712 millones para la habilitación de quirófanos, así como la construcción y el equipamiento de hospitales y la reducción de la mora quirúrgica. La inversión agrícola superará los L4,188 millones, destinados a la dotación de bonos, sistemas de riego y la inyección de recursos al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), con el objetivo de garantizar la reserva estratégica de granos básicos. El plan también contempla la continuidad de los esquemas de absorción de los precios de los carburantes, mediante los cuales el Estado mantendría la cobertura del 65% de los incrementos en bomba para la gasolina regular y el diésel. Asimismo, se incluye financiamiento para la construcción de infraestructura educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). "Del 2026 al 2027 se incrementa un número aproximado de 11.000 millones de lempiras, el presupuesto anda en un poquito más de 455.000 millones de lempiras", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

Proyecto será enviado a la Comisión de Presupuesto

Tras el acto formal de recepción realizado por la mesa directiva del Poder Legislativo el lunes por la noche, el expediente será ingresado al pleno de diputados en la sesión programada para el próximo lunes a las 4:00 de la tarde. Posteriormente, será remitido a la Comisión Ordinaria de Presupuesto, que iniciará una etapa de socialización y audiencias públicas durante un período de dos meses y medio. Durante ese proceso serán convocadas las secretarías de Estado, los entes autónomos, las bancadas políticas y sectores de la sociedad civil. "Nos tocará el próximo lunes que tenemos sesión a las 4:00 de la tarde darle ingreso oficial, se le va a turnar a la Comisión de Presupuesto que está integrada por diputados de todos los partidos y ellos empezarán una ronda de socialización con el acompañamiento de Finanzas por los próximos 2 meses y medio", indicó Zambrano. El cronograma legislativo prevé someter el dictamen a debate durante las primeras semanas de diciembre, con el propósito de lograr los consensos multipartidarios necesarios antes del 31 de diciembre e iniciar la ejecución presupuestaria el 1 de enero de 2027. "Legislativamente se ha estimado que la aprobación del presupuesto ya una vez consensuado sea para el mes de diciembre, esperaríamos tener los consensos necesarios a mediados de diciembre y poder ya tener aprobado el presupuesto después de que escuchemos a las bancadas y a diferentes actores de la sociedad", detalló el titular del Legislativo.

Evolución del Presupuesto General de la República (2021 – 2027)

El comportamiento de la masa presupuestaria de Honduras refleja una desaceleración en la tasa de expansión interanual para el ejercicio fiscal 2027, tras el crecimiento registrado entre los años 2022 y 2026: