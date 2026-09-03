Pleno de la CSJ resolverá recurso de amparo de Romeo Vásquez la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolverá el recurso de amparo presentado por la defensa legal del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez la próxima semana.
El magistrado de la Sala Penal, Walter Miranda, explicó que el recurso, presentado en enero de 2025, será discutido y sometido a votación por los integrantes del pleno de la CSJ.
El funcionario indicó que los miembros del máximo tribunal de justicia "ya han estudiado el expediente", y están a la espera de que el caso sea incorporado a la agenda de una próxima sesión.
"Para la próxima semana se nos ha anunciado una convocatoria a pleno; estamos al pendiente de lo que es la agenda que vamos a desarrollar y con esa agenda es posible que pueda entrar ese caso", aseguró.
El amparo llegó al pleno después de que la Sala de lo Constitucional no lograra alcanzar un acuerdo sobre la petición presentada por la defensa del general en condición de retiro.
Recurso fue presentado en enero de 2025
La defensa de Romeo Vásquez Velásquez presentó el recurso que busca revertir la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán que revocó el arresto domiciliario que le había sido otorgado al general en condición de retiro y ordenó que enfrentara el proceso bajo prisión preventiva.
Sin embargo, al no existir un acuerdo entre los magistrados de la Sala Constitucional, el recurso ascendió al pleno de la Corte Suprema de Justicia, integrado por 15 magistrados.
Mientras la CSJ no resuelva el recurso de amparo, la orden de captura emitida contra Vásquez Velásquez continúa vigente.
El general en condición de retiro enfrenta el proceso penal por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de asesinato de Alex Roberto Zavala.
En el marco de la búsqueda de Vásquez Velásquez, el Estado llegó a ofrecer una recompensa de hasta 35 millones de lempiras por información que permitiera ubicarlo.
Sin embargo, en febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad retiró a Vásquez Velásquez de la lista de los más buscados del país.
La próxima sesión del pleno de la CSJ podría definir el rumbo del recurso de amparo presentado por la defensa en enero de 2025, siempre que el caso sea incluido en la agenda de los magistrados.