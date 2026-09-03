Pleno de la CSJ resolverá recurso de amparo de Romeo Vásquez la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolverá el recurso de amparo presentado por la defensa legal del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez la próxima semana.

El magistrado de la Sala Penal, Walter Miranda, explicó que el recurso, presentado en enero de 2025, será discutido y sometido a votación por los integrantes del pleno de la CSJ.

El funcionario indicó que los miembros del máximo tribunal de justicia "ya han estudiado el expediente", y están a la espera de que el caso sea incorporado a la agenda de una próxima sesión.

"Para la próxima semana se nos ha anunciado una convocatoria a pleno; estamos al pendiente de lo que es la agenda que vamos a desarrollar y con esa agenda es posible que pueda entrar ese caso", aseguró.

El amparo llegó al pleno después de que la Sala de lo Constitucional no lograra alcanzar un acuerdo sobre la petición presentada por la defensa del general en condición de retiro.