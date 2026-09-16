Secretario de Defensa reta a “El Diablo” y asegura que su banda “está golpeada”

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, respondió al desafío público de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado por las autoridades como presunto líder del denominado "Cártel del Diablo". En ese sentido, el funcionario restó importancia a los mensajes y videos atribuidos al hombre que permanece prófugo y aseguró que las autoridades continuarán con los operativos para debilitar la estructura criminal. “Si "El Diablo" fuera diablo y quisiera asustar, que se quite esa mascarita que anda. Yo creo que "El Diablo" está bien golpeado, se ha desbaratado su banda y la vamos a seguir golpeando”, expresó Burchard a los medios de comunicación.

Respuesta

Las declaraciones del secretario de Defensa se producen luego de varios mensajes y videos atribuidos a Ferrera Rodas, en los que desafía a las autoridades y afirma que observa los operativos desplegados para localizarlo.

En una de las grabaciones, el hombre asegura que la Policía no conseguirá capturarlo y cuestiona que se le atribuyan distintos hechos violentos registrados en Yoro.

De igual forma, en otro video afirma encontrarse cerca de un río en Victoria, Yoro, y ofrece dos millones de lempiras a quienes logren capturarlo, como respuesta a la recompensa establecida por el Gobierno hondureño. No obstante, la autenticidad, fecha y ubicación de estas grabaciones no han podido establecerse de manera independiente.

Debilitados

Las autoridades hondureñas sostienen que el denominado "Cártel del Diablo" ha recibido importantes golpes y que la mayoría de sus integrantes ya fueron capturados. En agosto, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilber Mayes Ríos, afirmó que la estructura estaba prácticamente desarticulada y que la mayoría de sus integrantes se encontraban capturados y cumpliendo condenas.