Muere presunto asaltante tras recibir un disparo en la cara frente a hotel capitalino

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto delincuente perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el rostro cuando pretendía despojar de sus pertenencias a un peatón en las cercanías del centro de la capital de Honduras, Tegucigalpa.
El suceso se registró frente a las instalaciones del Hotel Excélsior, a pocos metros del casco histórico capitalino, donde el cuerpo del individuo quedó tendido sobre la acera. Hasta el momento se desconoce su identidad.
De acuerdo con el informe preliminar, el presunto asaltante abordó a un ciudadano para asaltarlo; sin embargo, la víctima reaccionó en defensa propia, sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cara.
El impacto provocó que el agresor cayera de forma instantánea sobre el pavimento, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de la herida.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron rápidamente la escena del crimen para resguardar la evidencia y facilitar el paso peatonal.
Personal de Medicina Forense y del Ministerio Público se desplazaron al sector para efectuar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones pertinentes que permitan identificar de manera oficial al fallecido.