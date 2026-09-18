Muere presunto asaltante tras recibir un disparo en la cara frente a hotel capitalino

El suceso se registró frente a las instalaciones del Hotel Excélsior, a pocos metros del casco histórico capitalino, donde el cuerpo del individuo quedó tendido sobre la acera. Hasta el momento se desconoce su identidad.

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto delincuente perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el rostro cuando pretendía despojar de sus pertenencias a un peatón en las cercanías del centro de la capital de Honduras, Tegucigalpa.

De acuerdo con el informe preliminar, el presunto asaltante abordó a un ciudadano para asaltarlo; sin embargo, la víctima reaccionó en defensa propia, sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cara.

El impacto provocó que el agresor cayera de forma instantánea sobre el pavimento, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de la herida.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron rápidamente la escena del crimen para resguardar la evidencia y facilitar el paso peatonal.

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Personal de Medicina Forense y del Ministerio Público se desplazaron al sector para efectuar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones pertinentes que permitan identificar de manera oficial al fallecido.