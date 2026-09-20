Refuerzan seguridad en las rutas de transporte público del Valle de Sula

Tegucigalpa, Honduras.-La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), a través de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU-SPS), ejecuta operativos en los principales corredores del Valle de Sula para reforzar la seguridad en las rutas de transporte público.

Los agentes realizan patrullajes en motocicleta y acompañan el recorrido de las unidades en diferentes rutas, además de desarrollar labores de vigilancia preventiva en puntos estratégicos a fin de recuperar la tranquilidad en el sector del transporte público.

De acuerdo con las autoridades policiales, estas acciones están orientadas a disuadir la extorsión y contener las actividades de estructuras criminales en el sector del transporte público.