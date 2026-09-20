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Refuerzan seguridad en las rutas de transporte público del Valle de Sula

Agentes de la DAET ejecutan operativos en las rutas del transporte público en los municipios del Valle de Sula para prevenir actos delincuenciales

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 11:25
Refuerzan seguridad en las rutas de transporte público del Valle de Sula

Los agentes policiales se desplazan por las diferentes arterias por donde circulan las unidades del transporte público y ejecutan las acciones correspondientes.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), a través de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU-SPS), ejecuta operativos en los principales corredores del Valle de Sula para reforzar la seguridad en las rutas de transporte público.

Los agentes realizan patrullajes en motocicleta y acompañan el recorrido de las unidades en diferentes rutas, además de desarrollar labores de vigilancia preventiva en puntos estratégicos a fin de recuperar la tranquilidad en el sector del transporte público.

De acuerdo con las autoridades policiales, estas acciones están orientadas a disuadir la extorsión y contener las actividades de estructuras criminales en el sector del transporte público.

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Las autoridades señalaron que, mediante la USTU, la DAET mantiene presencia en las rutas para brindar atención ante posibles incidentes y reforzar la seguridad de conductores y usuarios durante sus trayectos.

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Como parte del protocolo de verificación en campo, los agentes revisan documentos personales, entre ellos el Documento Nacional de Identificación (DNI), mediante el sistema NACMIS.

Según las autoridades, este procedimiento permite detectar a personas con órdenes de captura pendientes o antecedentes vinculados con grupos delictivos.

La DAET informó que los operativos continuarán en diferentes sectores del Valle de Sula donde las autoridades identifiquen la comisión de delitos.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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