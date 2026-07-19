Un cobrador de bus de la ruta La Peña fue capturado por supuestos vínculos con la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- Un cobrador de buses de la ruta La Peña-Centro, fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en la capital de Honduras.
Se trata de Dayan Josué Amador Flores, de 35 años de edad, conocido con el apodo de "Chichote".
La DAET informó, que el sospechoso fue detenido en la calle principal de la colonia La Cañada, cuando, supuestamente, realizaba el cobro de dinero producto de extorsiones, a transportistas y comerciantes de la zona de La Cañada. Es señalado como integrante activo de la pandilla 18.
Las investigaciones realizadas por la DAET indican que el imputado, desde hace tres años, se dedicaba a extorsionar mediante amenazas a propietarios de buses de diferentes rutas de la capital, así como a dueños de pulperías, llanteras y otros negocios ubicados en el Distrito Central.
Denuncia al 143
Las exigencias de dinero eran realizadas mediante llamadas telefónicas amenazantes, en las que este reclamaba el pago quincenal de fuertes sumas de dinero.
Durante la operación le decomisaron dinero en efectivo, que se presume era producto del cobro de extorsión, así como un teléfono celular, que será sometido a análisis como parte de la investigación para verificar posibles vínculos con otros miembros de la Pandilla 18.
El detenido fue remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente por el delito de extorsión, en perjuicio de testigos protegidos, quienes interpusieron su denuncia a través de la línea 143.