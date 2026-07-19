Un cobrador de bus de la ruta La Peña fue capturado por supuestos vínculos con la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- Un cobrador de buses de la ruta La Peña-Centro, fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en la capital de Honduras.

Se trata de Dayan Josué Amador Flores, de 35 años de edad, conocido con el apodo de "Chichote".

La DAET informó, que el sospechoso fue detenido en la calle principal de la colonia La Cañada, cuando, supuestamente, realizaba el cobro de dinero producto de extorsiones, a transportistas y comerciantes de la zona de La Cañada. Es señalado como integrante activo de la pandilla 18.