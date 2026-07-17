Desmantelan centro de almacenamiento y distribución de drogas de la banda “Las Kiwis” en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento de morada ejecutado por la Policía Nacional en una vivienda de la colonia Díaz Chávez, sector 3, de la ciudad de Yoro, donde se localizó un centro de almacenamiento y distribución de drogas.

La intervención se realizó en el domicilio de una mujer de 46 años, señalada por las investigaciones como presunta líder de la estructura delictiva denominada “Las Kiwis”.

En el lugar también fueron detenidos dos hombres uno de 23 años y otro de 36 años.