Desmantelan centro de almacenamiento y distribución de drogas de la banda “Las Kiwis” en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento de morada ejecutado por la Policía Nacional en una vivienda de la colonia Díaz Chávez, sector 3, de la ciudad de Yoro, donde se localizó un centro de almacenamiento y distribución de drogas.
La intervención se realizó en el domicilio de una mujer de 46 años, señalada por las investigaciones como presunta líder de la estructura delictiva denominada “Las Kiwis”.
En el lugar también fueron detenidos dos hombres uno de 23 años y otro de 36 años.
Durante el allanamiento, los agentes decomisaron dos pistolas marca Girsan con sus respectivos cargadores, con 24 cartuchos sin percutir.
Además, fueron incautadas 850 bolsas plásticas con polvo blanco, supuestamente cocaína y 5,105 lempiras en efectivo.
Los investigadores consideran que la banda "Las Kiwis" sería la responsable de mover fuertes cantidades de estupefacientes para abastecer las plazas del consumo de drogas en diferentes sectores del departamento de Yoro.
Los tres detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Turno por suponerlos responsables de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego permitida, en perjuicio de la salud pública y el orden público.
Además, continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal para proceder a capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.