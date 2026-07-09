Con drogas y un arma arrestan a supuestos miembros de la Pandilla 18 en La Bolsa

Tegucigalpa, Honduras.- Tres integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados mediante un operativo realizado por elementos policiales asignados al Escuadrón Motorizado de la Unidad Metropolitana de Prevención No.03 (UMEP-03), con sede en la colonia La Rosa de Comayagüela.
La intervención policial permitió la captura de los tres supuestos pandilleros en el barrio La Bolsa de Comayagüela, la noche del miércoles 8 de julio.
Uno de los sujetos fue reconocido con el alias de "Patiño", de 24 años de edad, con el rango de "Homie" dentro de esa organización criminal. Además, otro joven de 19 años de edad, de 19 años, apodado "Crimen Boy", también con el rango de "Homie", y un menor de 17 años de edad, conocido con el mote de "Suicida".
A estos les decomisaron 45 envoltorios con piedras de crack, 24 alijos con marihuana y un arma de fuego tipo escopeta, marca Akkar SilaH Samaxi, calibre 12.
Seguimiento
De acuerdo con las investigaciones policiales, los tres detenidos son miembros activos de la Pandilla 18 y se dedicaban a actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otros hechos delictivos.
Los arrestados, junto con toda la evidencia decomisada, fueron remitidos al Ministerio Público (MP), para seguir con el proceso legal correspondiente.