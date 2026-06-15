Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados en la colonia El Pedregal

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro jovenes, supuestos integrantes de la Pandilla 18, fueron capturados por agentes policiales, asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención No. 3 (UMEP-3), con sede en la colonia La Rosa, de Comayagüela.

La captura de los presuntos antisociales se llevó a cabo en la colonia El Pedregal, de Comayagüela, dónde los cuatro detenidos son residentes.

Se trata de alias "El Flaco", de 25 años de edad, otro apodado "El Gordo", de 21 años, un tercero conocido con el mote de "Gohan", de 19 años y un menor de 17 años de edad, reseñado con el alias de "Chele Colombia".