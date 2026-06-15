Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados en la colonia El Pedregal

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro jovenes, supuestos integrantes de la Pandilla 18, fueron capturados por agentes policiales, asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención No. 3 (UMEP-3), con sede en la colonia La Rosa, de Comayagüela.
La captura de los presuntos antisociales se llevó a cabo en la colonia El Pedregal, de Comayagüela, dónde los cuatro detenidos son residentes.
Se trata de alias "El Flaco", de 25 años de edad, otro apodado "El Gordo", de 21 años, un tercero conocido con el mote de "Gohan", de 19 años y un menor de 17 años de edad, reseñado con el alias de "Chele Colombia".
De acuerdo con las investigaciones preliminares, estos desempeñaban diferentes funciones criminales dentro de esa estructura delincuencial.
Decomisos y delitos
Al momento de la captura les decomisaron un número considerable de envoltorios con crack y con marihuana. Además, una pistola, marca Colt, calibre 45 milímetros, con seis proyectiles sin percutar.
Estos enfrentarán cargos penales por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones, tráfico de drogas y asociación ilícita.
Los cuatro aprehendidos, junto con las evidencias decomisadas, fueron remitidos al Ministerio Público (MP), para continuar con el proceso legal correspondiente y que puedan responder ante la justicia por los delitos que se les imputan.