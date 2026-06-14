Sicarios llegaron vestidos de policías: revelan quiénes estarían detrás de la masacre en SPS

Miembros de estructuras criminales aún siguen haciendo uso de uniformes alusivos a la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco), así lo deja entrever una nueva masacre registrada en un taller de motocicletas de la colonia Saturno, sector Satélite.
Las víctimas fueron identificadas como Brian Francisco Briones García, de 28 años de edad, Jensy Yulieth Leiva Romero, de 20 años y Joshua Gerardo Bautista Hernández, de 23.
¿Quiénes habrían perpetrado el triple crimen en la colonia Saturno? Investigaciones revelan que una estructura rival, específicamente la Pandilla 18, estaría detrás del triple homicidio.
El triple crimen ocurrió a eso de las 7:30 p. m. del pasado sábado. Según las pesquisas, varios hombres armados llegaron en una camioneta Ford Escape y abrieron fuego contra los tres jóvenes.
Versiones preliminares indican que los sicarios que llegaron a bordo de la camioneta vestían prendas similares a las utilizadas por la Dipampco, institución que fue sustituida por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas tras la masacre de cinco agentes en Corinto, Cortés.
Trasciende que el inmueble donde residía la pareja funcionaba como punto de distribución de estupefacientes y que serían de una estructura criminal contraria.
La joven creadora de contenido murió camino al Hospital Mario Catarino Rivas, informó el ente policial, mientras que los otros dos jóvenes murieron en el lugar.
Leiva era una joven muy activa en sus redes sociales, enfocadas en contenido de su estilo de vida y algunas reflexiones.
La muerte de la creadora de contenido, Jensy Leiva, dejó sorprendidos a sus seguidores, quienes lamentaron lo ocurrido: “¿Cómo? No puede ser, nena. Descansa en paz”, escribió un usuario.
“No puedo creerlo. Se le va a extrañar mucho a Jensy”, escribió otro usuario.