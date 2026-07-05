Arrestan a "Vegueta" cuando cobraba extorsión en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que realizaba cobros de extorsión en una zona de la capital, un miembros de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

La operación policial se produjo en el bulevar Kuwait, a inmediaciones de la colonia San José de la Vega, la tarde del sábado, 4 de julio.

El detenido es Wilmer Alexander Mejía Medina, de 19 años de edad, conocido dentro de esa estructura criminal con el alias de "Vegueta".