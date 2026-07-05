Arrestan a "Vegueta" cuando cobraba extorsión en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que realizaba cobros de extorsión en una zona de la capital, un miembros de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
La operación policial se produjo en el bulevar Kuwait, a inmediaciones de la colonia San José de la Vega, la tarde del sábado, 4 de julio.
El detenido es Wilmer Alexander Mejía Medina, de 19 años de edad, conocido dentro de esa estructura criminal con el alias de "Vegueta".
Las investigaciones indican que el imputado se encargaba de extorsionar mediante amenazas a propietarios de pulperías, llanteras y otros negocios ubicados en la zona dónde fue detenido.
Las exigencias de dinero eran realizadas a través de llamadas telefónicas, en las que supuestamente reclamaba el pago semanal de fuertes sumas de dinero.
Decomisos
Durante la detención, los investigadores le decomisaron dinero en efectivo, que se presume era producto del cobro de extorsión, así como dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.
Según los antecedentes policiales, Mejía Medina había sido detenido en tres ocasiones anteriores por el delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Wilmer Mejía fue remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente por el delito que se le imputa.