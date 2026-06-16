Cae 'El Mono' supuesto miembro de la Pandilla 18, cuando cobraba extorsión en El Piligüín

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la División Anti extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).

Se trata de Carlos Antonio Ponce Pérez, de 22 años de edad, conocido con el alias de “El Mono”, con domicilio en la misma zona dónde fue aprehendido. La detención se ejecutó en la aldea El Piligüín, perteneciente al Distrito Central (DC).

Según las investigaciones de la DAET, y de acuerdo al seguimiento que le daban al supuesto pandillero, éste era el encargado de recolectar montos por concepto de extorsión que son exigidos mediante todo tipo de amenazas por parte de esa organización criminal.