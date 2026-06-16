Cae 'El Mono' supuesto miembro de la Pandilla 18, cuando cobraba extorsión en El Piligüín

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la División Anti extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).
Se trata de Carlos Antonio Ponce Pérez, de 22 años de edad, conocido con el alias de “El Mono”, con domicilio en la misma zona dónde fue aprehendido. La detención se ejecutó en la aldea El Piligüín, perteneciente al Distrito Central (DC).
Según las investigaciones de la DAET, y de acuerdo al seguimiento que le daban al supuesto pandillero, éste era el encargado de recolectar montos por concepto de extorsión que son exigidos mediante todo tipo de amenazas por parte de esa organización criminal.
Decomiso
Durante la operación, los agentes realizaron el decomiso de 2,000 lempiras, en billetes de denominación de 500 lempiras, un teléfono celular y una motocicleta color negro; la cual no portaba placas de circulación.
Las investigaciones policiales establecen que alias “El Mono”, presuntamente se encargaba de cobrar eñ dinero producto de extorsiones realizadas a comerciantes y pobladores de la zona de El Piligüín y zonas aledañas.
Carlos Antonio Ponce Pérez fue remitido ante las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal, por su supuesta participación en el delito de extorsión.