CSJ busca reabrir diálogo con comunidad garífunas por juicio contra cinco integrantes

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé retomar el diálogo con representantes de la comunidad garífuna ante las protestas instaladas frente a la sede del Poder Judicial por el proceso penal contra cinco integrantes de la comunidad de San Juan, Tela.

El portavoz del órgano judicial, Melvin Duarte, informó que las autoridades judiciales permanecen a la espera de una convocatoria para continuar las conversaciones con representantes de distintas instituciones del Estado.

“Se estará a la espera que para una convocatoria sobre el tema de las comunidades garífunas con la asistencia de las personas que el magistrado presidente está designando y con la presencia de algunas instituciones del Estado relacionadas al tema”, declaró Duarte.

En el último encuentro estuvieron el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo; la magistrada de la CSJ, Anny Belinda Ochoa; la comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre; la secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Leda Pagán; y la jefa del Departamento de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Astrid Ramos.