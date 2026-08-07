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Centro Garinagu solicita reunión al presidente Asfura para hablar sobre los territorios garífunas

La institución expresó de manera “contundente” su solidaridad con los esfuerzos que realiza la dirigencia del pueblo garífuna en defensa de sus derechos

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 14:37
Centro Garinagu solicita reunión al presidente Asfura para hablar sobre los territorios garífunas

En el comunicado, CENCULGARH destacó que ha sido reconocida a a nivel nacional e internacional como Patrimonio Intangible de la Humanidad por las Naciones Unidas (ONU).

 Foto cortesía: Centro Garinagu.

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo del Centro de la Cultura Garínagu de Honduras (CENCULGARH), Armando Crisanto Meléndez, informó que como institución que vela por la preservación de la cultura artística y las expresiones folclóricas del pueblo garífuna, están solicitando al presidente de la República, Nasry Asfura, una reunión para reivindicar los derechos del pueblo garífuna, entre ellos el derecho a la tierra.

"Se están realizando gestiones ante la Presidencia de la República para solicitar una reunión con el objetivo de abordar temas relacionados con la reivindicación de los derechos del pueblo garífuna, especialmente en lo referente a sus territorios y al respeto del marco jurídico nacional e internacional", manifestaron a través de un comunicado.

La organización, creada mediante el Decreto Legislativo No. 18-2001, aprobado el 2 de abril de 2001 como resultado de gestiones impulsadas por la sociedad civil, ha orientado su labor exclusivamente al cumplimiento de su mandato cultural.

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En el comunicado, CENCULGARH destacó que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, incluyendo su nominación por parte del Estado de Honduras como Embajadora de la Cultura Garínagu de Honduras y el reconocimiento del patrimonio cultural garífuna como Patrimonio Intangible de la Humanidad por las Naciones Unidas (ONU).

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La institución también expresó de manera “contundente” su solidaridad con los esfuerzos que realiza la dirigencia del pueblo garífuna en defensa de sus derechos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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