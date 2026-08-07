Centro Garinagu solicita reunión al presidente Asfura para hablar sobre los territorios garífunas

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo del Centro de la Cultura Garínagu de Honduras (CENCULGARH), Armando Crisanto Meléndez, informó que como institución que vela por la preservación de la cultura artística y las expresiones folclóricas del pueblo garífuna, están solicitando al presidente de la República, Nasry Asfura, una reunión para reivindicar los derechos del pueblo garífuna, entre ellos el derecho a la tierra.

"Se están realizando gestiones ante la Presidencia de la República para solicitar una reunión con el objetivo de abordar temas relacionados con la reivindicación de los derechos del pueblo garífuna, especialmente en lo referente a sus territorios y al respeto del marco jurídico nacional e internacional", manifestaron a través de un comunicado.

La organización, creada mediante el Decreto Legislativo No. 18-2001, aprobado el 2 de abril de 2001 como resultado de gestiones impulsadas por la sociedad civil, ha orientado su labor exclusivamente al cumplimiento de su mandato cultural.