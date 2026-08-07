"Tiene que respetar la libertad de expresión": Wong Arévalo sobre Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- El periodista Rodrigo Wong Arévalo llegó al Juzgado de Letras Penal en Tegucigalpa como parte del proceso judicial que enfrenta el exjefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández, quien es acusado por acciones en contra de periodistas y prensa hondureña. Wong aseguró que en su rol de periodista lo que hizo fue denunciar la "violación fragrante" a la Constitución por parte de Hernández en el proceso electoral de 2025. Señaló que el exjerarca militar no cumplió con el artículo 272 de la Carta Magna en el que las FF AA deben pasar a disposición de las autoridades electorales.

"Él se se declaró en franca rebeldía, en franco desacato y por eso deberá asumir las consecuencias", expresó. Los cuestionamientos por parte de Wong Arévalo y otros periodistas hacia las acciones del exjefe del Estado Mayor Conjunto desataron una actitud hostil hacia los medios. El profesional de la comunicación recordó que fue calificado como "sicario de la verdad" a través de una portada publicada por el medio digital de las FF AA en mayo de 2025. Esta publicación no solo fue dirigida a Wong Arévalo, sino también a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello y Juan Carlos Sierra. Consecuentemente, denunciaron estos actos ante el Ministerio Público (MP). El periodista rechazó este calificativo y aclaró que "los sicarios generalmente andan armados y los periodistas andamos con un micrófono o una cámara. Nuestras armas son las herramientas de trabajo para la comunicación. Los que andan armados son los militares, los que disparan balas son los militares. Los civiles solamente tenemos la libertad de expresión, nuestra fortaleza, la palabra, el don de la palabra".

Seguidamente, enfatizó que Hernández y cualquier funcionario, independientemente del cargo, "tiene que respetar la libertad de expresión. La libertad de expresión no solamente va para los periodistas". A su vez, subrayó que cuando un medio de comunicación o periodista informa, la otra parte goza de solicitar una réplica si se siente ofendido con la información compartida. "Para eso él debe de exigir el derecho a réplica", sostuvo.

Reprograman audiencia de Roosevelt