Defensa de Roosevelt Hernández presenta amparo y pide aplazar audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa legal del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, presentó este jueves un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones y solicitó la reprogramación de la audiencia de declaración de imputado prevista para el viernes 7 de agosto.

El abogado defensor, Darwin García, explicó que el recurso busca que el tribunal de alzada revise las actuaciones del órgano jurisdiccional que admitió el requerimiento fiscal, al considerar que la resolución vulnera el derecho de defensa, el debido proceso y los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa procesal.

"Presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. Hemos hecho una exposición muy clara, concreta y precisa, donde exponemos que hay violación al derecho de defensa, al debido proceso y a los requisitos de admisibilidad que establece la norma procesal en relación con este requerimiento", manifestó García.

De forma paralela, la defensa solicitó al Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán reprogramar la audiencia de declaración de imputado, al argumentar que el abogado tiene otra audiencia judicial fijada con anterioridad ante un tribunal distinto, lo que le impediría comparecer a la diligencia programada.

"Hemos presentado una solicitud de reprogramación de la audiencia, en razón de que tenemos una audiencia señalada con mucha anticipación ante otro tribunal, lo que nos imposibilita legalmente comparecer a esta audiencia de imputado. Debemos creer que, en atención al principio de objetividad, al principio de legalidad y a la causa de justificación que hemos presentado, la misma debería reprogramarse", expresó.