MP reactiva denuncia contra Roosevelt Hernández por abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) reactivó una denuncia interpuesta contra el exjefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández, por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la hija de un periodista. El periodista Mario Roberto López explicó que la denuncia fue interpuesta desde 2024 producto de un altercado que afectó a su hija, quien estudiaba mecatrónica en la Academia Militar Francisco Morazán.

Según relató en Noticiero Hoy Mismo, su hija era hostigada sexualmente por otro alumno llamado Limber Portillo. Indicó que el cadete fue denunciado y castigado, pero el acoso continuó al punto de ofrecerle a la hija del periodista una bebida energizante con una sustancia ilícita, causándole problemas de salud. La prueba toxicológica realizada en el Hospital Militar arrojó un resultado positivo por cocaína. "¿Cómo es posible que a una Academia Militar esté ingresando droga en ese periodo cuando estaba el general Roosevelt Hernández como jefe del Estado Mayor Conjunto?", cuestionó López. Bajo esta situación, solicitó reunirse con Hernández. Aseguró que el exjerarca militar ordenó una investigación, pero la calificó como "ficticia". Además, describió el encuentro de tener un tono amenazante

"Le pedí, le exigía una investigación, cosa que no se hizo, cosa que hizo lo más fácil: no permitió él la entrada del MP ni de detectives", declaró. Después de un mes, la Academia dio de baja a la hija del profesional de la comunicación y al joven acusado, sin haberse realizado la investigación correspondiente. "Este caso estuvo parado durante la administración de él en el Ministerio Público. Yo sufrí amenazas, estoy bajo el sistema de protección de derechos humanos", reveló.

Citarán a Hernández